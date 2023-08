Huawei annonce ses résultats commerciaux pour le premier semestre 2023

Partagez 0 Partages

Huawei a annoncé ses résultats commerciaux pour le premier semestre 2023. Les résultats globaux sont conformes aux prévisions.

Au premier semestre 2023, Huawei a généré CNY un chiffre d’affaires de 310,9 milliards, soit une augmentation de 3,1 % en glissement annuel et une marge bénéficiaire nette de 15,0 %. Les activités d’infrastructure TIC de la société ont contribué à hauteur de 167,2 milliards CNY, les activités grand public à hauteur de 103,5 milliards CNY, les activités « cloud » à hauteur de 24,1 milliards CNY, les activités « digital power » à hauteur de 24,2 milliards CNY et les activités « intelligent automotive solution » (IAS) à hauteur de 1 milliard CNY.

« Je tiens à remercier nos clients et nos partenaires pour leur soutien constant », a déclaré Sabrina Meng, présidente tournante de Huawei. « Je voudrais également remercier toute l’équipe de Huawei pour sa solidarité et son dévouement. Huawei a investi massivement dans les technologies fondamentales pour exploiter les tendances de la numérisation, de l’intelligence et de la décarbonisation, en se concentrant sur la création de valeur pour nos clients et nos partenaires. Au premier semestre 2023, nos activités dans le domaine des infrastructures TIC sont restées solides et nos activités dans le domaine de la consommation ont progressé. Nos activités liées à l’énergie numérique et à l’informatique en nuage ont toutes deux connu une forte croissance, et nos nouveaux composants pour les véhicules connectés intelligents continuent de gagner en compétitivité. »

Communiqué