Huawei dépasse son engagement auprès de l’UIT et connecte 170 millions de personnes dans des zones reculées

Huawei annonce avoir fourni une connectivité numérique à 170 millions de personnes vivant dans des régions reculées dans plus de 80 pays, dépassant ainsi l’objectif qu’il s’était fixé dans le cadre de la coalition numérique Partner2Connect (P2C) de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

L’annonce a été faite à Barcelone par Yang Chaobin, PDG de Huawei ICT Business Group, lors du forum TECH Cares organisé par l’entreprise. Huawei s’était engagé en 2022 à connecter 120 millions de personnes d’ici 2025 dans des zones mal desservies. L’objectif est donc dépassé avec plusieurs années d’avance.

Selon Yang Chaobin, cette progression a été rendue possible grâce à la collaboration avec les opérateurs et partenaires technologiques. Il a également rappelé que, malgré l’essor rapide de l’intelligence artificielle, la fracture numérique reste un défi majeur. Les réseaux haut débit et les capacités de calcul constituent, selon lui, des fondations indispensables pour une IA inclusive et durable.

Du côté de l’UIT, Cosmas Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications, a salué les efforts de Huawei. Il a souligné que la connectivité des zones rurales nécessite des modèles économiques innovants, des investissements durables et une forte implication des communautés locales.

Huawei met également l’accent sur le développement des compétences numériques. D’après Jeff Wang, président des affaires publiques et de la communication du groupe, l’inclusion numérique repose sur deux axes principaux : l’accès aux réseaux et la formation aux compétences digitales. L’entreprise mène plusieurs initiatives dans ce domaine, notamment des programmes de formation destinés aux jeunes, aux femmes et aux populations âgées.

Parmi ces initiatives figure le programme Skills on Wheels, lancé en 2019, qui a déjà formé plus de 130 000 personnes dans 21 pays aux technologies numériques.

Dans le domaine des infrastructures rurales, Huawei poursuit aussi le développement de sa gamme Rural Series, destinée à faciliter le déploiement de réseaux dans les zones isolées. L’une des solutions les plus récentes, RuralCow, lancée en novembre 2025 avec le soutien de MTN Nigeria, permet d’étendre la couverture mobile à des villages d’environ 1 500 habitants.

Pour les participants au forum, l’accélération de l’inclusion numérique à l’ère de l’IA nécessite une coopération étroite entre gouvernements, opérateurs, organisations internationales et entreprises technologiques.

Huawei indique vouloir poursuivre ses investissements dans les technologies de connectivité rurale et les programmes de formation afin de contribuer à un écosystème numérique plus inclusif et durable.

Source : Communiqué

