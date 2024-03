Huawei dévoile de nouvelles initiatives en faveur des talents numériques pour l’année 2024 lors du Huawei Talent Summit

Partagez 0 Partages

Lors du MWC Barcelone 2024, Huawei a organisé le Huawei Talent Summit, annonçant plusieurs initiatives pour le développement des talents incluant : le lancement de l’appel à candidatures pour le programme Generation Connect Young Leadership, en partenariat avec l’UIT; l’annonce de la mise en œuvre du projet conjoint entre Huawei et l’Institut pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) de l’UNESCO au Maroc; et la présentation du programme start-up de Huawei Cloud.

Le thème de l’événement était “Talents TIC : Cultiver l’Excellence dans un Monde Numérique”. Parmi les participants figuraient des représentants d’organisations internationales telles que l’UIT et l’UNESCO, des officiels gouvernementaux de Grèce, du Kenya et du Mexique, des femmes leaders de l’industrie, des entrepreneurs participant au programme Huawei Cloud Start-up ainsi que des participants au programme Seeds for the Future et à plusieurs compétitions de haut niveau.

Lors de la conférence, M. Mario Maniewicz, Directeur du Bureau des radiocommunications (BR) de l’UIT, qui s’est exprimé pour le Dr Cosmas Zavazava, Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, a annoncé le lancement du programme Generation Connect Young Leadership de l’UIT, en partenariat avec Huawei. “Ce programme invite les jeunes âgés de 18 à 28 ans à soumettre leurs projets visant à réduire la fracture numérique dans le but d’obtenir des fonds, de bénéficier d’un suivi personnalisé et de recevoir une formation pour concrétiser leurs initiatives.” a déclaré M. Maniewicz avant d’ajouter : « J’encourage tout le monde à partager activement cette opportunité au sein de vos réseaux divers, afin que des jeunes du monde entier puissent s’impliquer dans ce mouvement exceptionnel. » Les candidatures sont à soumettre ici : https://www.itu.int/generationconnect/empower/generation-connect-young-leadership-programme-in-partnership-with-huawei/

L’année dernière, Huawei a rejoint l’Alliance mondiale pour l’alphabétisation (GAL) de l’UNESCO en tant que membre associé et a signé un accord de partenariat avec l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL). Lors du sommet, Isabell Kempf, directrice de l’UIL, a souligné l’importance de renforcer les capacités des éducateurs et a fourni une mise à jour sur le projet de l’UIL à cet égard. Elle a déclaré : “Nous mettons en œuvre un projet visant à renforcer les compétences numériques des enseignants en matière d’alphabétisation dans plusieurs pays de l’Alliance mondiale pour l’alphabétisation. Aujourd’hui, je suis fière d’annoncer que, grâce au soutien de Huawei, nous pouvons également lancer le projet dans le Royaume du Maroc. Ce projet aidera 10 000 enseignants, formateurs et responsables de l’alphabétisation d’enfants et d’adultes à mieux utiliser les technologies dans leurs cours, ainsi que dans leur développement professionnel.”

Lors de l’événement, Huawei a annoncé sa volonté de parrainer les Olympiades Européennes de Mathématiques pour Filles (OEMF) s’inscrivant ainsi dans une démarche visant à encourager un plus grand nombre de jeunes filles à se diriger vers les domaines de la technologie, à promouvoir l’inclusion numérique au sein des communautés et à œuvrer pour l’égalité des sexes dans les secteurs technologiques. Eljakim Schrijvers, directeur général de l’OEMF pour l’édition 2024, présent lors du sommet, a déclaré: “Nous sommes heureux que Huawei intensifie ses efforts pour améliorer la diversité dans le domaine des STIM et que l’entreprise ait décidé de parrainer les Olympiades européennes des filles en informatique en 2024.”

Des intervenants de Grèce, du Kenya et du Mexique, ainsi que de l’ASEAN, ont également partagé leurs expériences avec les programmes de formation des talents locaux de Huawei. Duan Xiaolei, General Manager of Huawei Cloud’s Global Startup Ecosystem, a présenté les plans de développement de Huawei Cloud destinés aux startups du monde entier. Elle a aussi révélé que la plateforme sera déployée en Europe cette année, avec des processus et des services s’appuyant sur des technologies informatiques avancées et intelligentes. L’objectif est d’accompagner les startups dans leur transition vers le cloud et de faciliter leur accès à une innovation agile. Pour ce faire, la plateforme mobilisera les ressources des écosystèmes internes et externes de Huawei, permettant ainsi aux entrepreneurs d’accélérer le développement de leurs projets et de concrétiser leurs ambitions commerciales.

Vicky Zhang, Vice President of Huawei’s Corporate Communications Dept, a déclaré : « Huawei s’engage depuis longtemps à cultiver les talents numériques à travers le monde. Je suis heureuse de constater que nos projets communs avec nos partenaires se déroulent pour le mieux. J’espère que davantage de personnes pourront participer à ces projets. C’est en préservant nos liens et en étant des modèles pour les autres que nous deviendrons plus que la somme de nos individualités. Telle est la forme que prendra le futur numérique inclusif que nous souhaitons voir éclore. »

Un badge numérique pour la Huawei ICT Academy a également été présenté lors du sommet. Les enseignants et élèves des différentes académies Huawei ICT à travers le monde peuvent utiliser ce badge numérique spécial sur les plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn pour présenter leurs réalisations en matière d’enseignement et d’apprentissage.

À ce jour, les projets de formation et d’éducation des talents de Huawei ont été mis en œuvre dans plus de 150 pays et ont bénéficié à plus de 2,83 millions de personnes.

Communiqué