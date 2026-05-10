Huawei dévoile le Réseau Intelligent Xinghe amélioré pour accélérer l’intelligence industrielle globale en Afrique

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Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026) a tenu sa première édition mondiale le 28 avril 2026 au Caire, en Égypte. Lors de ce sommet, Huawei a lancé le Réseau Intelligent Xinghe amélioré pour l’Afrique du Nord. Ce qui reflète la philosophie de Huawei autour de la connectivité intelligente et sécurisée, qui vise à exploiter de nouvelles opportunités de croissance au profit de ses clients et partenaires à l’ère de l’IA agentique.

Yang Chaobin, vice-président directeur et CEO du Groupe d’activités TIC chez Huawei, a déclaré : «Les réseaux d’entreprise s’orientent davantage vers l’IA, abandonnant le modèle de l’ultra-large bande omniprésente au profit du calcul sans perte, de la communication et détection intégrées, de la sécurité complète et à l’autonomie des réseaux. Huawei entend concrétiser sa vision « l’IA pour tous, tout sur IP sécurisé » en développant des réseaux de nouvelle génération, intelligents et sécurisés, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’ère de l’IA. »

Rock Qin, vice-président de Huawei Afrique du Nord (Nord, Ouest et Centre) a insisté : « L’IA et la sécurité sont les thèmes majeurs pour le développement futur des réseaux. Huawei a proposé cinq stratégies inclusives en Afrique du Nord, travaillant en étroite collaboration avec des clients dans des secteurs tels que les gouvernements, l’éducation et la finance, afin de construire ensemble des réseaux avancés et sécurisés. »

Huawei a également lancé une toute nouvelle gamme de produits et solutions Réseau Intelligent Xinghe pour l’Afrique du Nord. Richard Wu, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a souligné : « Pour relever les défis de l’intelligence, Huawei a amélioré son Réseau Intelligent Xinghe en adhérant à la philosophie de la connectivité intelligente et sécurisée. Cette amélioration apporte trois capacités clés : l’ultra-large bande verte, la sécurité et la résilience, et l’autonomie du réseau. Ensemble, elles renforcent la base du réseau, assurent la stabilité des activités et améliorent l’intelligence du réseau, accélérant ainsi l’intelligence industrielle totale pour l’Afrique. »

Cette mise à niveau intègre des produits et solutions inédits pour les réseaux campus, les réseaux étendus (WAN), les réseaux de centres de données (DCN) et sécurité réseau, répondant ainsi aux exigences les plus récentes de l’ère de l’IA. Parmi les principales avancées, figurent :

La solution Pre Wi-Fi 8 offre des performances sans fil deux fois supérieures à la moyenne du secteur.

La solution de campus entièrement sécurisée répond à la demande croissante de sécurité au sein des campus.

iFlashboot 2.0 garantit des services d’inférences ininterrompues et une expérience utilisateur assurée.

La carte numérique StarryWing 2.0 améliorée et l’architecture Rock-Solid 2.0 renforcent la résilience des DCN.

La carte intelligente de sécurité intrinsèque unique du secteur protège contre les attaques sur le WAN.

SOC agentique construit un système d’exploitation de sécurité autonome et intelligent.

Une cérémonie de remise de prix a également eu lieu afin d’honorer les partenaires fidèles de Huawei dans le domaine des communications de données, notamment ACUD, ENR et TMG. Ils ont été récompensés par des prix célébrant dix ans de collaboration.

Pour l’avenir, Huawei continuera à collaborer avec ses partenaires pour saisir les opportunités de la transformation intelligente, créer plus de valeur pour les industries et stimuler une nouvelle croissance ensemble. Cet objectif sera atteint en tirant parti du Réseau Intelligent Xinghe entièrement amélioré, alimenté par une connectivité intelligente et sécurisée.

D’après communiqué

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