Huawei et Ericsson signent un accord de licences croisées de long terme sur leurs brevets

Huawei et Ericsson ont signé un accord mondial de licences croisées de long terme sur les brevets : il porte sur les brevets essentiels pour un large éventail de normes telles que les normes 3GPP, UIT, IEEE et IETF pour les technologies cellulaires 3G, 4G et 5G. L’accord couvre les ventes respectives de l’infrastructure réseau et des appareils grand public des entreprises, offrant aux deux parties un accès mondial aux technologies brevetées et standardisées de l’autre partie.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Ericsson », a déclaré Alan Fan, responsable du département des droits de propriété intellectuelle de Huawei. « En tant que fournisseurs majeurs de brevets essentiels standard (SEP) pour les télécommunications mobiles, nos deux sociétés sont conscientes de la valeur de leur propriété intellectuelle et cet accord vient renforcer l’environnement des brevets. Il démontre l’engagement des deux acteurs à respecter et protéger convenablement la propriété intellectuelle. »

Depuis 20 ans, Huawei est un contributeur majeur aux normes courantes dans le domaine des TIC, y compris celles concernant les codecs cellulaires, Wi-Fi et multimédia. En 2022, Huawei était en tête du classement de l’Office européen des brevets pour le nombre de demandes déposées, avec 4 505 demandes de brevets.

« Notre engagement à partager des innovations de pointe favorisera un développement industriel sain et durable, et fournira aux consommateurs des produits et services plus robustes », a ajouté Alan Fan.

Huawei, à la fois détenteur et exploitant de SEP, cherche à adopter une approche équilibrée en terme de licences. Grâce à la signature de cet accord, il donne et reçoit accès à des technologies clés. Alan Fan a déclaré : « Cet accord est le fruit d’intenses discussions qui ont permis de garantir que les intérêts des titulaires de brevets et des exécutants sont servis équitablement. »

Communiqué