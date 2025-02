Huawei et l’UICN lancent Tech4Nature pour la préservation des récifs coralliens au Kenya

Partagez 0 Partages

Huawei, en partenariat avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Kenya Wildlife Service (KWS), a lancé le projet Tech4Nature pour surveiller et protéger les récifs coralliens et la biodiversité dans le parc marin et la réserve de Kisite-Mpunguti, au Kenya.

Aligné sur l’initiative TECH4ALL de Huawei et la Liste verte de l’UICN, ce programme de trois ans vise à améliorer la gestion et la surveillance de cette zone protégée, confrontée à plusieurs défis environnementaux.

Le projet repose sur l’utilisation de caméras sous-marines, de la photogrammétrie et de la surveillance audio pour collecter des données sur la faune marine, notamment la biomasse et les populations de poissons-perroquets, espèces essentielles à l’équilibre des récifs. Ces outils permettront également d’observer la couverture corallienne et la présence d’espèces menacées, telles que les tortues vertes et les grands dauphins, classés respectivement en danger et vulnérables sur la Liste rouge de l’UICN.

L’intelligence artificielle jouera un rôle clé dans l’analyse des données en temps réel, facilitant l’identification des espèces et la détection des activités illégales, comme la pêche non réglementée. Une connectivité réseau améliorée et une solution d’alimentation numérique garantiront la transmission rapide des informations à un serveur cloud pour traitement.

Le Kenya Wildlife Service, partenaire clé du projet, salue cette initiative, qui s’aligne sur son plan stratégique 2024-2028, où l’innovation technologique occupe une place centrale dans la conservation des écosystèmes marins.

Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des communautés locales pour renforcer leur engagement dans la protection des récifs et la préservation de la biodiversité.

Avec Tech4Nature, Huawei et ses partenaires ambitionnent de faire du parc marin de Kisite-Mpunguti un modèle de conservation numérique en Afrique.

NJ