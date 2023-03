Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023 : l’équipementier dévoile son initiative “Non Stop Banking”

Partagez 2 Partages

Huawei a annoncé, la semaine dernière, son initiative “Non Stop Banking”. Dévoilée lors du Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, l’initiative appelle à une collaboration main dans la main entre les industries des TIC et de la banque et facilite un avenir numérique de services “non-stop”, de développement “non-stop” et d’innovation “non-stop”.

Dans un discours annonçant l’initiative, Leo Chen, président de Huawei Sub-Saharan Africa Region, a expliqué pourquoi le passage au numérique est devenu un impératif majeur pour le secteur bancaire. Non seulement il permet aux banques d’élargir plus facilement leur base de clientèle, mais il permet également de réduire les coûts opérationnels, de développer de nouveaux produits et d’approfondir les relations avec les clients, générant ainsi des revenus pour les banques.

En Afrique, a-t-il ajouté, il est encore plus impératif que les banques adoptent la numérisation, car elle permet une plus grande inclusion financière. Tout en saluant le travail innovant accompli par de nombreuses banques africaines en matière de numérisation, M. Chen a souligné que tous les acteurs du secteur devaient aller plus loin s’ils voulaient adopter l’approche “non-stop” qui caractérisera l’avenir de la banque.

D’un point de vue technique, il a souligné la force de Huawei dans les domaines du stockage, des réseaux de fibres optiques, des réseaux IP et de la communication de données, qui permettent aux banques de bénéficier de solutions de “collaboration multi-domaines”. Par exemple, ses solutions de coordination des connexions optiques et de stockage (SOCC) peuvent réduire le temps de basculement du système de deux minutes à deux secondes après une panne de réseau, garantissant ainsi l’absence d’interruption des transactions. La technologie de protection multicouche contre les ransomwares (MRP), quant à elle, peut fournir des protections à six niveaux, du stockage au réseau, en passant par les applications et d’autres couches. Elle permet une protection fiable et sécurisée “de bout en bout” de l’ensemble du système. Enfin, les solutions O&M du réseau intelligent de Huawei permettent de détecter les pannes en une minute, de les diagnostiquer en trois minutes et d’y remédier en cinq minutes.

Huawei Cloud, le principal fournisseur de services de cloud à la croissance la plus rapide au monde, peut en outre prendre en charge le service hybride multi-cloud exigé par les banques. Les solutions d’énergie numérique de Huawei, quant à elles, peuvent contribuer à fournir une alimentation électrique ininterrompue et écologique au secteur bancaire. Cela permet de résoudre efficacement les problèmes de déficit d’énergie et de soutenir les services bancaires “non-stop”.

Ce type d’innovation technologique sera important car, comme l’a souligné Jason Cao, PDG de Huawei Global Digital Finance, les services financiers deviennent mobiles et intelligents à un rythme effréné.

“L’industrie financière devrait accorder une attention aiguë aux utilisateurs et à leurs demandes, en embrassant les changements“, a-t-il déclaré. “Huawei se consacre à aider ses clients financiers africains à relever les défis et à accélérer les changements dans six domaines : le passage de la transaction à l’engagement numérique, les entreprises agiles et natives du cloud, la démocratisation des données, l’infrastructure sécurisée et fiable, les services hybrid multi-cloud et Lego-style modular, et les opérations automatisées et prévisibles.”

“De cette manière, Huawei facilitera la digitalisation du monde de la finance et améliorera de manière innovante la productivité en Afrique. S’articulant autour de la stabilité, de l’agilité et de l’intelligence, Huawei vise à construire des services financiers ‘non-stop’ et à réaliser un développement ‘non-stop’ parallèlement à une innovation ‘non-stop‘”, a-t-il ajouté.

Au-delà de la technologie, Huawei a lancé un appel à toutes les parties de l’industrie pour qu’elles se rassemblent et construisent une infrastructure TIC plus robuste, facilitent les mesures et les politiques pour encourager l’innovation financière numérique, cultivent un écosystème innovant solide et forment davantage de talents numériques pour l’industrie.

Huawei est particulièrement actif sur les deux derniers points. Le programme Spark de Huawei Cloud, par exemple, s’est engagé à aider 1 000 PME au cours des trois prochaines années. Ayant déjà formé plus de 80 000 talents numériques en Afrique, Huawei a lancé le programme de formation des talents numériques “LEAP” dans la région de l’Afrique subsaharienne, avec pour objectif de former 100 000 personnes supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Le Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023 a réuni plus de 200 participants, dont des leaders d’opinion du secteur, ainsi que des dirigeants de grandes banques à travers l’Afrique.

Communiqué