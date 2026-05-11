Huawei lance ses solutions F5G-A pour accélérer l’intelligence industrielle

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Dans le cadre du Huawei Intelligent Africa Congress 2026, le Global Optical Summit (GOS) 2026 Afrique s’est achevé avec succès, rassemblant plus de 300 responsables industriels, experts techniques et partenaires de tout le continent. Lors de ce sommet, Huawei a présenté ses solutions F5G-A ainsi que ses nouveaux produits. Grâce à une suite complète de solutions et de produits améliorés destinés aux réseaux de communication industriels, aux campus tout optique et à la détection par fibre optique, Huawei entend utiliser le réseau tout optique pour accélérer l’adoption de l’IA dans tous les secteurs.

Rock Qin, vice-président de Huawei Afrique du Nord, a déclaré dans son mot d’ouverture : « Sur la base des concepts de connectivité inclusive, d’éducation inclusive, de gouvernance inclusive, de sécurité inclusive et d’électricité inclusive, Huawei a converti les réseaux optiques de simples “tuyaux de données” vers des “systèmes neuronaux” alimentés par l’IA. Nous y sommes parvenus en construisant des réseaux dorsaux 400G/800G, en déployant des réseaux industriels tout optique, en promouvant des solutions de campus tout optique et en innovant dans les technologies de détection par fibre optique. Grâce à l’intégration de la technologie optique et de l’IA, Huawei pose une base solide pour la transformation numérique et intelligente de l’Afrique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la convergence optique-IA. »

Nick Liu, vice-président du Domaine Optique Entreprise de Huawei, a tenu un discours liminaire placé sous le thème « Convergence optique-IA : accélérer l’IA pour toutes les industries ». Il a souligné : « Sur la base de la stratégie de convergence optique-IA, Huawei a mis à niveau ses solutions de réseaux tout optique F5G-A pour des secteurs clés tels que les gouvernements, l’électricité, les transports, l’éducation, l’hôtellerie et l’industrie manufacturière. Nous avons développé des solutions et des produits innovants afin d’accélérer l’adoption de l’IA dans tous les secteurs, notamment le réseau de communication industriel fgOTN+QKD, les sous-stations intelligentes tout optique, la solution iFTTO et une solution de détection par fibre optique pour la prédiction de l’état de santé des rouleaux de convoyeurs. »

Répondant aux besoins critiques de sécurité du secteur gouvernemental, électrique et des transports, Huawei a lancé une solution intégrée alliant communication OTN et chiffrement quantique. Dotée de la première carte intégrée de distribution de clés quantiques (QKD) associée à l’OptiXtrans E6600, cette solution réalise l’intégration du chiffrement quantique et des communications optiques classiques. Elle fournit une base de communication simplifiée, efficace et fiable face aux menaces quantiques.

Pour les postes électriques (sous-stations), Huawei a lancé la solution de sous-station intelligente ainsi qu’une série de nouveaux produits. Grâce à une surveillance multidimensionnelle, une intégration de réseaux hétérogènes et un accès flexible, cette solution permet une détection d’état dans tous les scénarios, une couverture complète de l’IoT et un accès unifié à divers terminaux de détection, construisant ainsi un système IoT de « station transparente ».

En ce qui concerne les campus, Huawei a développé sa solution Fiber to the Office (FTTO) de la « simple connectivité » vers la solution iFTTO, qui intègre le réseau, la détection, la puissance de calcul et la gestion. Le lancement des points d’accès tout optique OptiXstar W857I et OptiXstar W817I, capables de détection et de connectivité IoT, fournit une base unifiée pour la transformation des campus intelligents.

Huawei a développé, pour l’inspection des convoyeurs dans les secteurs des matériaux de construction, des mines, de la logistique, de la métallurgie et de l’électricité, une solution de détection par fibre optique destinée à la surveillance prédictive de l’état des rouleaux. Basée sur la fibre optique, celle-ci autorise des inspections sans personnel et une détection en temps réel des bruits anormaux des rouleaux, avec une exhaustivité totale.

Les réseaux optiques ont déjà favorisé la transformation numérique et intelligente en Afrique. Lors du sommet, Ahmed Sorour, directeur de projet chez ECG, a partagé le retour d’expérience de son groupe sur le déploiement de réseaux de campus tout optique, tandis que le Dr Bahaa, responsable des secteurs Communication & Informatique et Protection à l’EETC, a exposé son savoir-faire dans la construction de réseaux de communication industriels.

Le sommet s’est clôturé par une cérémonie de remise de prix aux membres éminents d’OptiX Club, venant honorer les partenaires dont la contribution a été déterminante pour promouvoir l’industrie optique et accélérer la transformation intelligente dans l’ensemble des secteurs.

À l’avenir, Huawei continuera d’innover, d’approfondir sa coopération avec les clients industriels et les partenaires, de saisir les opportunités de croissance et d’aider l’Afrique à accélérer son entrée dans l’ère intelligente.

Source : Communiqué

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