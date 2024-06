Huawei organise le Digital Africa Summit : Accélérer l’intelligence pour une nouvelle Afrique

Partagez 0 Partages



Le Huawei Digital Africa Summit s’est tenu à Marrakech, au Maroc. Le thème était “Accélérer l’intelligence pour une nouvelle Afrique”. L’événement a vu la participation de plus de 300 clients, experts, universitaires et analystes de plus de 30 pays africains. Ils se sont réunis pour discuter de l’état actuel et des tendances futures en Afrique, dans le but d’accélérer la transformation numérique du continent.

Depuis plus de deux décennies, Huawei collabore étroitement avec des clients et des partenaires africains. Dans la région Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), Huawei a connecté 380 millions de personnes à travers le continent via des réseaux de téléphonie mobile et a fourni le haut débit fixe à 31 millions de foyers, en collaboration avec les opérateurs. En outre, Huawei, avec plus de 3 000 partenaires, dessert une clientèle diversifiée dans des secteurs tels que les gouvernements, la finance, l’électricité, le pétrole et le gaz, l’éducation et les transports, facilitant la numérisation de nombreuses industries.

Lors du Digital Africa Summit, M. Richard Liu, President of the ICT Marketing Solution Sales Dept, Huawei, a déclaré dans son discours d’ouverture : “Des nouvelles infrastructures à la création de nouvelles valeurs, pour un nouvel écosystème, Huawei est en Afrique, pour l’Afrique. A l’avenir, Huawei poursuivra son développement de produits et solutions pour une infrastructure numérique intelligente, consolidant ainsi son rôle de partenaire de confiance dans la transformation numérique et intelligente du continent. Pour y parvenir, nous continuerons à innover dans les domaines de la connectivité, du calcul, du stockage, du cloud et des modèles de base, et à nous plonger plus en avant dans des scénarios à forte valeur ajoutée, afin de maximiser les bénéfices de la numérisation et de l’intelligence. Huawei collaborera étroitement avec ses clients, ses partenaires et ses développeurs pour créer un écosystème ouvert et florissant pour les industries numériques et intelligentes.”

Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l’Agence du Développement Digital (ADD) du Maroc, a souligné que : “La numérisation au Maroc est d’une importance vitale pour le développement économique du continent dans un futur proche. Avec les talents présents dans le pays, nous sommes convaincus qu’elle apportera un avenir prometteur au Maroc et à l’Afrique.”

Colin Hu, President of Enterprise & Cloud Business, Huawei Northern Africa, a déclaré : “L’Afrique se lance dans un voyage transformateur vers une ère d’intelligence. Huawei offre une proposition de valeur: ‘Accélérer l’intelligence pour une nouvelle Afrique’, visant à construire de nouvelles infrastructures, développer un nouvel écosystème et créer de nouvelles valeurs aux côtés de ses clients et partenaires. Nous avons présenté le plan Huawei Intelligent Future. Huawei investira 500 millions de dollars sur les 5 prochaines années pour renforcer la couverture du Huawei Public Cloud. Huawei collaborera avec des partenaires locaux dans d’autres pays pour construire plus de 10 plateformes cloud nationales, en plus de celle lancée le 21 mai 2024 au Caire. De plus, Huawei prévoit d’investir 200 millions de dollars pour soutenir plus de 200 éditeurs de logiciels locaux et plus de 500 partenaires de distribution, ainsi que 50 millions de dollars supplémentaires pour former plus de 50 000 développeurs et 100 000 professionnels du numérique.”

Mohamed Ben Amor, Secrétaire Général de l’AICTO, a souligné : “En adoptant les technologies intelligentes, nous pouvons transformer l’Afrique en un centre d’innovation et de prospérité durable. Ensemble, nous pouvons accélérer l’intelligence pour une nouvelle Afrique ”.

Dans son discours, Tariku Demissie, Senior Chief Technical Officer, Ethio Telecom, a déclaré : “Ethio Telecom renforce sa position de leader en tant que fournisseur de solutions digitales en s’appuyant sur sa connectivité, son cloud et sa plateforme pour garantir l’inclusion financière, les paiements, les solutions verticales et le développement d’un écosystème. Cela passe par la création d’une économie de plateforme via une couverture complète des secteurs du paiement, du social et du divertissement. L’entreprise assure également la digitalisation des industries verticales et accélère la digitalisation nationale, ce qui créera à terme de nouveaux moteurs de croissance pour Ethio Telecom.”

Alex Pierre MEYE NTYAM, CTO of Cameroon CNPS, a mentionné : “La CNPS du Cameroun s’est engagée à devenir le fer de lance de la stratégie de développement de l’économie numérique, le pionnier de la transformation digitale des entreprises camerounaises, le leader du développement des TIC au sein des caisses de sécurité sociale africaines et le champion de la gestion de la modernisation. Depuis 2017, nous collaborons avec Huawei pour renforcer les services de sécurité sociale numérique. Nous sommes témoins des bénéfices que la transformation numérique peut apporter en facilitant le travail et la fluidité des processus. Nous ne cesserons jamais de poursuivre le développement de la digitalisation et de l’intelligence artificielle.”

Huawei a également invité Wael EIMonairy, Regional Managing Director, Egabi Solutions, à partager les fonctions d’intelligence artificielle développées grâce aux capacités de HUAWEI CLOUD. HUAWEI CLOUD adhère au concept de « co-création, gagnant-gagnant et partage ». En encourageant les talents et les développeurs, en étendant son réseau de partenaires et en bâtissant un solide marché du cloud, Huawei vise à promouvoir la prospérité de l’écosystème et à accélérer la construction de l’Afrique numérique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/ma/events/2024/ma/gitex

D’après communiqué