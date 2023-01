Huawei révèle les lauréats du Concours Mondial d’Innovation d’applications Apps UP 2022

Partagez 1 Partages

Huawei a annoncé la clôture du concours mondial d’innovation d’applications Apps UP 2022, ainsi que les gagnants de l’édition de cette année. Avec des milliers d’applications participantes, la concurrence était rude, mais les 14 applications qui se sont distinguées au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) ont reçu des prix en espèces d’un montant total de 220 000 $.

Le fait que 5 000 équipes se sont inscrites et que 2 500 applications ont été soumises avec succès illustre l’intérêt étendu des développeurs. Notamment, la popularité d’Apps UP au Moyen-Orient et en Afrique a connu une forte hausse, puisqu’elle a été la plus élevée de toutes les régions du monde en dehors de la Chine.

Les gagnants ont été sélectionnés selon le nombre de votes le plus élevé et dans huit catégories qui résument l’objectif du concours Apps-Up, à savoir donner vie à des idées révolutionnaires et apporter une valeur ajoutée à la vie des utilisateurs. La liste des gagnants est la suivante :

Prix de la meilleure innovation HMS (15 000 $ US chacun) : CardioCam, Messiah et Driver Companion.

CardioCam, Messiah et Driver Companion. Prix de la meilleure application (15 000 $ US chacun) : Advanced English Dictionary, Foodicious et Dubai Police.

Advanced English Dictionary, Foodicious et Dubai Police. Prix du meilleur jeu (15 000 dollars chacun) : Survival Quest, Find, et Real Prado Parking Free Games : Jeux de voiture de conduite hors ligne 2021.

Survival Quest, Find, et Real Prado Parking Free Games : Jeux de voiture de conduite hors ligne 2021. Prix du meilleur impact social (10 000 $ US chacun) : نَحنُ وهم, لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق, et Pregnancy App : MAA.

نَحنُ وهم, لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق, et Pregnancy App : MAA. Prix de la meilleure application arabe (10 000 $ US chacun) : نَحنُ وهم, لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق, et Dubai Police.

نَحنُ وهم, لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق, et Dubai Police. Prix de la meilleure application arabe (10 000 $ US chacun) : FilGoal – في الجول

FilGoal – في الجول Prix Tech pour les femmes (10 000 $ US) : Application pour la grossesse : MA A

Application pour la grossesse : MA Prix de l’innovation estudiantine (5 000 $ US) :

Lu Geng, directeur du Moyen-Orient et de l’Afrique, Huawei Global Partnerships & Eco-Development, Huawei Consumer Business Group, a déclaré : “Le concours mondial d’innovation d’applications Apps UP est l’une des initiatives dont Huawei est particulièrement fière. J’espère qu’en tant que leader technologique, nous continuerons à motiver la communauté des développeurs à créer des applications qui contribuent au bien commun et à faire avancer notre vision d’un écosystème qui relie tout de manière intelligente. Un conseil que j’ai pour les développeurs est de considérer l’expérience d’embarquement de manière plus approfondie et de permettre aux utilisateurs d’essayer l’application afin qu’ils puissent se rendre compte de ce qu’elle offre tout en identifiant les problèmes potentiels.”

Les tunisiens parmi les gagnants pour la 3ème année consécutive

Comme ce fut le cas pour AppsUP 2020 et 2021, les développeurs tunisiens ont une fois de plus marqué leur présence dans la liste des gagnants. Bassem Kassis et Wajih Sakka ont prouvé leur engagement à développer des applications qui font de la vie quotidienne une expérience joyeuse grâce à la programmation intelligents.

Les développeurs ont réussi à concrétiser leur intention à travers les applications CardioCam, une technologie sans contact permettant de mesurer des signaux physiologiques tels que la fréquence cardiaque, et Driver Companion, une application utilitaire qui vise à aider les conducteurs pendant leurs déplacements en vue de fournir une conduite confortable et sûre.

Grâce à l’accès au kit analytique, au kit ML, au Push Kit, au kit de localisation et à d’autres outils de HMS Core, CardioCam et Driver Companion peuvent accéder à une gamme complète d’API de vision et de langage pour créer des applications d’IA.

“Nous sommes fiers d’avoir remporté le “prix de la meilleure innovation HMS” lors du concours mondial d’innovation d’applications Apps UP 2022 (division Moyen-Orient et Afrique). C’était une compétition passionnante qui nous a permis d’acquérir de nouvelles compétences et d’explorer les capacités de HMS Core. J’ai partagé cette joie avec mes collègues et la communauté des développeurs de logiciels, et je les ai encouragés à participer activement à ce concours, à développer davantage d’applications susceptibles de changer le monde, et à redonner à notre société.”, a déclaré Bassem.

En intégrant diverses capacités ouvertes de HMS Core, les développeurs partout dans le monde combinent leur propre expérience pour créer des applications inspirantes pour différentes communautés, offrant ainsi une excellente expérience utilisateur.

Il faut souligner que les deux dernières éditions du concours ont également vu le succès de développeurs tunisiens, en l’occurrence Med.tn, qui a remporté le concours de la “meilleure application” en 2020 et Blind Assistant, lauréat de la catégorie “meilleur impact social” en 2021.

Le concours mondial d’innovation d’applications de Huawei (Apps UP) est l’une des initiatives les plus passionnantes et les plus gratifiantes, conçue pour répondre aux demandes de la communauté mondiale et régionale des développeurs. En plus des prix lucratifs, Huawei fournit aux talents les connaissances, le mentorat et le soutien dont ils ont besoin pour donner vie à leurs idées révolutionnaires, ouvrant ainsi la voie à un avenir d’IA plus intelligent pour tous. Les participants ont également la possibilité d’obtenir une reconnaissance mondiale en atteignant les 580 millions d’utilisateurs actifs mensuels d’AppGallery dans le monde. Actuellement, plus de 6 millions de développeurs inscrits profitent des fonctionnalités révolutionnaires de Huawei Mobile Services (HMS), qui permettent de développer sans problème des applications de haute qualité.

