Hydatis accélère son développement

Hydatis, jeune entreprise tunisienne d’outsourcing a connu un développement majeur depuis sa création en 2021. Deux ans d’activité, une expansion internationale et des objectifs clairs ; Hydatis s’implante rapidement et stratégiquement sur le marché du développement technologique.

Pour en parler, nous avons invité dans le 140e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Imed Ammar, président de Hydatis.

Autrefois employé, puis vice-président au sein de la multinationale GFI, Imed Ammar est depuis juin 2022, le CEO de Hydatis ; un nouveau projet entrepreneurial motivant pour le professionnel de l’IT. « Je suis quelqu’un qui aime les challenges », déclare l’entrepreneur expliquant son changement de carrière. « J’avais toujours cette envie d’entrepreneuriat », ajoute-t-il.

Une envie qui se manifeste par des actions. Après un mois à son nouveau poste, le CEO de cette nouvelle entreprise décide d’ouvrir une première filiale européenne à Paris ; un choix risqué que l’invité explique : « Je veux toujours me lancer dans le risque ». Une expansion internationale, certes, mais également nationale ; tel est le premier point de la stratégie de développement adopté par le nouveau dirigeant. À cet effet, le fournisseur de services et de solutions d’outsourcing se déplace vers les régions, à la rencontre de ses futurs employés. « Nous avons choisi Sfax comme première étape », confie l’invité.

De plus, le CEO met l’accent sur une importante décision ; Hydatis ne se positionnera pas sur le marché public tunisien dans le secteur de l’IT. Cette décision représente le deuxième point de la stratégie de développement de l’entreprise mise en place par son nouveau président. Le troisième, et dernier point, de ce plan stratégique est la mise en œuvre d’une présence sur le marché africain explique Imed Ammar : « Travailler sur le marché africain avec des entreprises qui ont des solutions ».

Une stratégie en trois points clé qui fait ses preuves. La multinationale connaît un développement accéléré lui procurant une réputation et une place sur le devant de la scène africaine et européenne dans le domaine du développement technologique. Une croissance que l’associé principal compte maintenir en se fixant des objectifs pour les dix ans à venir. L’invité confie que, durant la prochaine décennie, les activités de la société se concentrerons sur trois axes : les DATA, le DevOps et le développement des logiciels.

Rappelons que l’outsourcing est un concept mis en place dans le monde de l’entreprise. Une notion qui repose sur l’externalisation des tâches et des postes de cette structure. Plus précisément, dans le domaine informatique, une société telle que Hydatis se verra confier tout ou une partie de la gestion informatique d’une autre structure.

L’interview au complet est disponible sur notre canal SoundCloud.

Meriem Choukaïr