Hydatis rejoint les programmes NVIDIA Inception et OVHcloud Startup

Partagez 0 Partages

Hydatis annonce son intégration au NVIDIA Inception Program et à l’OVHcloud Startup Program. Cette double sélection doit accompagner l’entreprise dans l’accélération du développement et du déploiement de ses plateformes d’intelligence artificielle et de confiance numérique.

Grâce à NVIDIA Inception, Hydatis bénéficiera notamment de ressources techniques, de formations et d’un accès à l’écosystème NVIDIA pour développer son portefeuille de solutions SaaS et cloud, avec un accent particulier sur CyberAware, sa plateforme d’IA dédiée à la sensibilisation à la cybersécurité et à la gestion du risque humain.

En parallèle, l’adhésion à l’OVHcloud Startup Program donnera à Hydatis accès à des services Public Cloud, IA & Machine Learning ainsi qu’à des ressources GPU sélectionnées. L’objectif est d’industrialiser et de faire passer à l’échelle ses différentes plateformes, notamment Govora, CyberAware, Parkey, BI4X3, Garantia et Solventia.

Active sur les marchés africains, MENA et européens, Hydatis indique vouloir renforcer son positionnement comme éditeur européen de plateformes d’IA responsables et souveraines.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages