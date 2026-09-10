IA agentique : Dubai Chambers lance un programme pour former 14 000 entreprises

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Dubai Chambers vient d’annoncer le lancement d’une formation spécialisée en intelligence artificielle agentique (Agentic AI), ciblant plus de 14 000 entreprises du secteur privé émirati. Dispensé via la nouvelle plateforme en ligne Dubai Chambers Academy, ce programme vise à doter les professionnels d’outils pratiques pour optimiser leurs opérations, automatiser la gestion de tâches complexes et accélérer la prise de décision.

Inscrite dans le cadre d’une initiative globale supervisée par le prince héritier Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, cette stratégie ambitionne de consolider le statut de Dubaï en tant que hub mondial de l’économie numérique. En parallèle des parcours d’apprentissage, la chambre de commerce a mis en place un comité exécutif dédié ainsi que des incubateurs pour accompagner l’incubation et le déploiement opérationnel de solutions d’IA agentique dans le tissu économique.

D’après communiqué

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