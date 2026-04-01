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IA agentique : la NGMN Alliance trace la feuille de route vers des réseaux mobiles autonomes

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L’industrie télécom entre dans une nouvelle phase. Après plusieurs années centrées sur le déploiement de la 5G et la migration vers le cloud, les opérateurs doivent désormais arbitrer leur transformation. Avec sa dernière publication, la NGMN Alliance pose un cadre clair pour passer à l’étape suivante : des opérations réseau pilotées par l’intelligence artificielle.

Intitulé “Cloud Native Next Chapter – Agentic AI-based Operating Models”, le document propose une trajectoire structurée pour intégrer l’IA agentique dans les modèles opérationnels des opérateurs mobiles. L’enjeu n’est plus simplement technologique, mais stratégique : comment évoluer vers des réseaux capables de s’auto-optimiser, tout en maintenant fiabilité et contrôle.

Le cadre repose sur un principe clé. L’autonomie des réseaux dépend directement de la maturité cloud-native. En s’appuyant notamment sur le modèle de maturité de la Cloud Native Computing Foundation, NGMN définit cinq niveaux d’adoption de l’IA. Chaque niveau correspond à un degré croissant d’automatisation, depuis des assistants IA limités jusqu’à des systèmes capables d’orchestration intelligente en boucle fermée.

Dans les premières phases, l’IA reste cantonnée à des cas d’usage ciblés, comme l’assistance au troubleshooting ou l’analyse de données réseau. Progressivement, elle s’étend à la planification des capacités et aux opérations prédictives. À maturité, elle permet une gestion autonome du réseau, avec des décisions prises en temps réel sans intervention humaine directe.

Pour les opérateurs, cette transition implique bien plus qu’un simple déploiement technologique. Elle suppose une transformation profonde des organisations. NGMN insiste sur la nécessité d’adapter les compétences, de revoir les processus internes et d’instaurer une gouvernance responsable de l’IA. L’objectif est d’éviter une adoption opportuniste ou fragmentée, au profit d’une trajectoire cohérente et mesurable.

« L’IA agentielle a le potentiel de transformer en profondeur le fonctionnement des réseaux télécoms », souligne Laurent Leboucher. À condition, toutefois, de s’appuyer sur des bases solides. Même constat du côté de Bernard Bureau, qui rappelle que le cloud natif constitue le socle indispensable à toute montée en puissance de l’IA dans les opérations réseau.

Au-delà du cadre technique, NGMN cherche aussi à structurer l’ensemble de l’écosystème. L’alliance appelle les acteurs de la chaîne de valeur à collaborer autour de ses trois priorités stratégiques : la désagrégation des réseaux, la transition vers des infrastructures plus durables et la préparation de la 6G.

Dans un contexte où la monétisation de la 5G reste encore incertaine pour de nombreux opérateurs, cette feuille de route apporte une grille de lecture concrète. Elle confirme surtout un basculement : les réseaux de demain ne seront pas seulement plus rapides, mais surtout plus intelligents, capables d’apprendre, d’anticiper et, à terme, de se gérer eux-mêmes.

Source : Communiqué

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