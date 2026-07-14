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IA, Deepfakes et Harcèlement : Quand la technologie devient une arme contre les femmes journalistes

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Un nouveau rapport mondial, co-publié par l’UNESCO, ONU Femmes et l’ICFJ, tire la sonnette d’alarme : l’essor de l’intelligence artificielle générative a dramatiquement intensifié la violence en ligne ciblant les professionnelles des médias. Entre censure forcée et impact psychologique lourd, le constat est sans appel.

L’IA générative : Le nouveau carburant du cyberharcèlement

Intitulé « Tipping Point: Online Violence Impacts, Manifestations and Redress in the AI Age » (Le point de bascule : impacts, manifestations et recours contre la violence en ligne à l’ère de l’IA), ce rapport met en lumière une réalité sombre. Si le cyberharcèlement des journalistes n’est pas nouveau, les outils technologiques actuels lui donnent une dimension industrielle et ultra-violente.

L’intelligence artificielle est désormais directement weaponisée. Parmi les données les plus alarmantes du rapport :

  • 5% des journalistes interrogées ont été directement visées par des deepfakes ou des images/vidéos manipulées.
  • 9% ont subi le partage non consenti d’images intimes.
  • 24% (soit près d’un quart) ont été victimes d’avances sexuelles non sollicitées ou de cyberflashing (envoi de photos d’organes génitaux) via leurs messageries privées.

Le rapport rappelle une statistique glaçante : la pornographie deepfake représente environ 98 % de l’ensemble des vidéos deepfake en ligne, et 99 % des personnes ciblées sont des femmes. Les applications de « nudification » et les trucages sexuels deviennent ainsi des outils de choix pour tenter de discréditer et de faire taire les voix féminines dans l’espace public.

Une explosion de l’autocensure : La liberté de la presse menacée

Les conséquences de ces attaques coordonnées ne se limitent pas à la sphère virtuelle. Elles se traduisent par une véritable régression de la liberté d’expression.

Face à la violence des vagues de harcèlement, 45 % des femmes journalistes interrogées admettent s’autocensurer sur les réseaux sociaux. Ce chiffre est en augmentation spectaculaire par rapport à 2020, où elles étaient 30 % à adopter cette stratégie de protection. Plus grave encore, 22 % d’entre elles appliquent désormais cette autocensure directement dans le cadre de leur travail rédactionnel (choix des sujets, angle de traitement).

Impact psychologique : La détresse des professionnelles de l’information

L’impunité qui règne trop souvent sur les plateformes numériques aggrave les répercussions sur la santé mentale des victimes :

  • 25 % des sondées rapportent avoir reçu un diagnostic ou un traitement pour anxiété ou dépression directement liés au cyberharcèlement.
  • 13 % souffrent de troubles du stress post-traumatique (TSPT).

La riposte s’organise : Plus de recours en justice malgré les failles

Malgré l’ampleur du phénomène, les femmes journalistes refusent de plus en plus de subir en silence. Le rapport note une forte hausse des démarches juridiques par rapport à 2020 :

  • 22 % ont porté plainte auprès de la police (contre 11 % en 2020).
  • 14 % ont engagé des poursuites judiciaires (contre 8 % en 2020).

Cependant, le parcours du combattant reste entier. L’UNESCO pointe du doigt la persistance de barrières majeures, notamment le manque de formation des forces de l’ordre face aux infractions numériques, la lenteur des procédures, et trop souvent encore, des réactions de « victim-blaming » (blâmer la victime) de la part des autorités.

Vers une régulation stricte des plateformes et des géants du Tech

Pour l’UNESCO et ses partenaires, il y a urgence. Les algorithmes des réseaux sociaux continuent de maximiser l’engagement à travers les contenus conflictuels et haineux, agissant comme des amplificateurs pour ces campagnes de dénigrement.

Face à cette crise, l’organisme international appelle les gouvernements et les géants de la Tech à mettre en place des outils de régulation plus stricts, à intégrer des dispositifs de sécurité “by design” dans les outils d’IA, et à fournir un soutien juridique et psychologique adapté aux sentinelles de l’information.

Walid Naffati

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