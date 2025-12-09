IA et clients : Ce que les entreprises doivent absolument comprendre en 2026

Partagez 0 Partages



Le cabinet de conseil Acadys a consacré son 5e webinaire international à un sujet devenu central pour toutes les organisations orientées vers la donnée et la relation client. Comment l’intelligence artificielle redéfinit-elle les stratégies marketing, le CRM et les parcours relationnels au quotidien? Bernard Laur, expert reconnu des transformations numériques, y a présenté une analyse structurée et directe de l’impact réel de l’IA sur les métiers du marketing numérique. Une intervention qui éclaire les entreprises sur les nouvelles pratiques, les outils disponibles et les exigences indispensables pour réussir ce virage.

L’IA s’impose dans tout le cycle marketing

En moins de deux ans, l’IA a pris une place dominante dans les approches marketing, de la segmentation aux contenus, en passant par le ciblage, le scoring et la personnalisation. L’usage ne se limite plus aux modèles génératifs. Il englobe désormais les systèmes experts, le machine learning, le deep learning et surtout les agents intelligents capables d’exécuter des tâches, de piloter des processus et de croiser des données en continu.

Selon Bernard Laur, cette montée en puissance repose sur une réalité simple. Aucune stratégie d’IA ne fonctionne sans données fiables, accessibles et structurées. Des entreprises échouent encore faute d’avoir anticipé la numérisation et la gouvernance de leur patrimoine informationnel.

Des bénéfices concrets pour les équipes marketing et CRM

Le webinaire met en avant trois leviers majeurs. La productivité, grâce à l’automatisation de tâches répétitives et à l’analyse accélérée. La réactivité, permise par la prédiction et la détection en temps réel. Et la personnalisation, rendue possible par un traitement beaucoup plus fin des comportements sur les différents canaux.

Les cas d’usage se multiplient. Création automatisée de fiches marketing complètes, ciblage intelligent, génération de contenu, tarification dynamique, assistance commerciale enrichie. Des agents conversationnels de nouvelle génération gèrent désormais des demandes complexes, escaladent automatiquement les incidents ou déclenchent des actions métiers, avec un taux de précision en hausse constante.

Les points de vigilance. Données, cybersécurité et supervision

Si les opportunités sont nombreuses, Bernard Laur rappelle les risques liés à cette accélération. La cybersécurité reste un défi majeur, tout comme le respect des cadres réglementaires et la qualité des données. L’autonomie croissante des agents IA impose aussi une supervision globale pour éviter les dérives, les incohérences ou les biais.

La montée en puissance de l’IA transforme également les usages autour du référencement. Le passage progressif du SEO au générative engine optimization bouleverse la visibilité en ligne, notamment auprès des jeunes générations qui utilisent massivement l’IA pour leurs recherches.

Un marché en pleine structuration

Tous les grands éditeurs CRM et marketing ont intégré l’IA à leurs suites. Le marché voit aussi émerger des centaines de solutions spécialisées, des chatbots avancés aux moteurs de recommandation en temps réel. Pour Acadys, la maîtrise de ces outils nécessite un accompagnement, une montée en compétences et une réflexion organisationnelle profonde.

L’enjeu est clair pour 2026. L’IA n’est plus un outil périphérique. Elle devient un pilier de la compétitivité marketing, à condition de disposer des bonnes données et de préparer les équipes à cette mutation rapide.

Walid Naffati

