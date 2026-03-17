IA et cybersécurité : Microsoft alerte sur le risque croissant des “agents incontrôlés”

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Microsoft tire la sonnette d’alarme. Dans son dernier rapport Cyber Pulse: AI Security Report, le géant américain met en lumière un phénomène en pleine accélération au sein des entreprises : la multiplication des agents IA… souvent déployés sans véritable gouvernance. L’un des constats les plus marquants du rapport est la vitesse d’adoption des technologies d’intelligence artificielle. Selon Microsoft, près de 80 % des entreprises du Fortune 500 utilisent déjà des agents IA dans leurs opérations.

Mais cette adoption rapide s’accompagne d’un déséquilibre inquiétant. Près de 29 % des employés utilisent des outils d’IA non autorisés, un phénomène désormais qualifié de “shadow AI”, en écho au shadow IT. Résultat : les organisations perdent progressivement la visibilité sur les systèmes qu’elles utilisent réellement.

Un nouveau terrain d’attaque

Le rapport souligne que ces agents IA, capables d’agir de manière autonome, introduisent de nouvelles surfaces d’attaque. Contrairement aux logiciels traditionnels, ces agents :

accèdent à des données sensibles

interagissent avec plusieurs systèmes

prennent parfois des décisions automatisées

Sans cadre clair, ils deviennent des points d’entrée potentiels pour des cyberattaques ou des fuites de données.

Plus préoccupant encore, moins d’une entreprise sur deux (47 %) dispose aujourd’hui de contrôles de sécurité adaptés à l’IA générative.

Le vrai problème : la gouvernance

Pour Microsoft, la question n’est plus de savoir si les entreprises doivent adopter l’IA, mais comment elles la contrôlent.

Le rapport insiste sur trois piliers devenus essentiels :

la gouvernance des agents IA la visibilité sur leur usage réel le contrôle des accès et des données

Sans ces éléments, les entreprises s’exposent à des risques qu’elles ne maîtrisent pas.

Vers une nouvelle couche de sécurité

Face à cette évolution, Microsoft pousse une nouvelle approche centrée sur la gestion des agents IA à grande échelle. L’entreprise évoque notamment des solutions permettant de :

recenser tous les agents déployés

suivre leurs actions

appliquer des politiques de sécurité unifiées

L’objectif est clair : traiter les agents IA comme des entités à part entière dans l’architecture de sécurité.

Une bascule stratégique

Au-delà des aspects techniques, ce rapport traduit un changement plus profond. L’IA n’est plus seulement un outil d’optimisation ou d’innovation. Elle devient un enjeu de sécurité stratégique. Les entreprises qui sauront structurer leur usage de l’IA dès aujourd’hui pourraient non seulement réduire leurs risques, mais aussi créer un avantage concurrentiel durable.

À l’inverse, celles qui laissent proliférer des usages non encadrés pourraient rapidement se retrouver dépassées.

Walid Naffati

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