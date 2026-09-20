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IA et e-commerce : les consommateurs veulent de l’aide, pas encore des décisions automatisées

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L’intelligence artificielle s’installe progressivement dans les habitudes d’achat, mais les consommateurs restent prudents lorsqu’il s’agit de lui confier directement leurs dépenses. Une étude menée par YouGov pour ACI Worldwide auprès de 3 328 adultes au Royaume-Uni et aux États-Unis montre que l’intérêt pour l’IA est surtout lié à sa capacité à aider les consommateurs à trouver de meilleurs prix.

Les alertes de baisse de prix et les comparateurs entre différents détaillants arrivent en tête, avec 35 % des répondants pour chacune de ces fonctionnalités. La recherche de produits similaires ou d’alternatives intéresse 27 % des consommateurs, contre 18 % pour les recommandations personnalisées et 17 % pour les suggestions de tenues.

En revanche, le passage à un commerce entièrement automatisé suscite davantage de réserves. 53 % des personnes interrogées se disent mal à l’aise à l’idée de laisser un assistant IA effectuer des achats en leur nom. 20 % accepteraient les recommandations de l’IA mais pas qu’elle réalise elle-même l’achat. Seuls 7 % seraient prêts à autoriser des achats autonomes dans certaines conditions prédéfinies.

L’étude met ainsi en évidence une distinction importante dans l’adoption de l’IA dans le commerce : les consommateurs semblent davantage disposés à utiliser l’intelligence artificielle comme outil d’aide à la décision que comme agent capable de décider et de payer à leur place.

La question des paiements reste également centrale. Parmi les consommateurs ayant déjà rencontré un échec de paiement en ligne, 39 % déclarent avoir abandonné leur achat, tandis que 22 % ont changé de détaillant. 53 % ont tenté de finaliser la transaction avec un autre moyen de paiement.

Pour ACI Worldwide, ces résultats soulignent l’importance de renforcer les mécanismes d’authentification, d’autorisation et de prévention de la fraude à mesure que les agents IA commencent à intervenir directement dans les transactions.

L’enquête a été réalisée en juin 2026 auprès de 3 328 adultes âgés de 18 à 65 ans au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les résultats sur la mode portent sur 3 194 personnes ayant acheté des vêtements, chaussures ou accessoires.

D’après communiqué

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