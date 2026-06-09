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IA Éthique : Le Tunisien Hichem Besbes rejoint le réseau mondial d’experts de l’UNESCO

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L’universitaire et expert tunisien, Hichem Besbes (il est aussi l’ancien président du régulateur tunisien des Télécoms), vient d’intégrer officiellement au réseau mondial d’experts en éthique de l’IA de l’UNESCO, baptisé “AI Ethics Experts Without Borders” (AIEB).

Cette initiative internationale d’envergure rassemble des spécialistes du monde entier. Son objectif ? Promouvoir le développement d’une intelligence artificielle éthique, responsable et rigoureusement centrée sur l’humain, tout en guidant les politiques publiques des États membres. Cette nomination intervient dans la continuité des travaux stratégiques menés à l’échelle nationale.

Quatre autres experts tunisiens : Riadh Abdelfattah, Nehla Debbabi, Yamina Mathlouthi et Sana Ouechtati, ont aussi intégré ce réseau mondial. Ces 5 experts ont par ailleurs mené l’étude sur le rapport d’évaluation de l’état de préparation de la Tunisie à l’éthique de l’IA.

Cette évaluation s’appuie directement sur la méthodologie RAM (Readiness Assessment Methodology) de l’UNESCO, un outil mondial destiné à aider les pays à identifier leurs forces et leurs lacunes institutionnelles et réglementaires face au déploiement de l’IA.

W.N

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