IA mondiale: adoption record, mais un gouffre sépare encore le Nord et le Sud

Microsoft vient de publier en novembre 2025 son rapport AI Diffusion Report, un document de référence qui cartographie pour la première fois la diffusion mondiale de l’intelligence artificielle. Selon ce rapport, plus de 1,2 milliard de personnes utilisent aujourd’hui des outils d’IA générative, un niveau d’adoption qui dépasse toutes les technologies précédentes, du smartphone à l’internet. L’IA devient ainsi la technologie la plus rapidement intégrée dans les usages modernes.

Mais derrière cette croissance spectaculaire, Microsoft met en évidence un constat préoccupant. Une fracture de près de 50 % sépare désormais les pays du Nord et ceux du Sud en matière d’adoption, d’infrastructures et de compétences numériques. Cette asymétrie pourrait façonner durablement la compétitivité économique mondiale si elle n’est pas corrigée.

Un rythme historique d’adoption

Le rapport montre que la courbe d’adoption de l’IA dépasse largement celles de la radio, du téléphone mobile ou d’internet. Aux États-Unis, l’IA a été adoptée dans les foyers plus vite que n’importe quelle autre technologie de masse. Cette accélération s’explique par l’accès grand public aux modèles d’IA, leur intégration dans les outils du quotidien et l’effet d’entraînement créé par les plateformes sociales et professionnelles.

Les Émirats arabes unis dominent le classement avec 59,4 % d’utilisateurs, suivis par Singapour (58,6 %). La Norvège, l’Irlande et la France figurent également parmi les pays les plus avancés, dépassant ou frôlant les 40 % d’adoption.

À l’inverse, une grande partie de l’Afrique, de l’Asie du Sud et de l’Amérique latine reste en dessous du seuil des 10 %. Certains pays ne disposent même pas de données suffisantes, révélant un manque d’infrastructures ou une adoption trop faible pour être mesurée.

Une fracture numérique qui s’élargit

Pour Microsoft, cette divergence n’est pas seulement statistique. Elle menace d’accentuer les écarts économiques entre pays avancés et émergents. Les secteurs clés comme la santé, l’éducation, les services et l’entrepreneuriat sont désormais influencés par l’IA, ce qui renforce l’importance d’un accès équitable aux technologies.

Le rapport souligne que les pays dépourvus d’infrastructures robustes, de centres de données, de compétences numériques ou de connectivité fiable risquent de rester durablement exclus de la nouvelle économie cognitive.

Les cinq piliers indispensables à la diffusion de l’IA

Microsoft identifie cinq fondations essentielles pour permettre la diffusion de l’intelligence artificielle:

les utilisateurs actifs

les compétences numériques

l’accès fiable à internet

les capacités de calcul et les data centers

l’accès stable à l’électricité

Ces cinq couches sont interdépendantes. Si l’une manque, la diffusion de l’IA s’effondre. Les pays les mieux positionnés sont ceux qui ont investi simultanément dans l’ensemble de ces composantes.

Une urgence stratégique pour les pays du Sud

Pour l’Afrique, l’Asie du Sud et une partie de la région MENA, ce rapport agit comme un signal d’alarme. La décennie à venir sera déterminante pour combler le retard: améliorer la connectivité, renforcer les compétences, soutenir l’écosystème des data centers et moderniser les infrastructures énergétiques.

En l’état actuel, la révolution de l’intelligence artificielle risque de profiter principalement aux pays déjà avancés, laissant les autres à la périphérie des innovations qui transformeront l’économie mondiale.

Walid Naffati & IA

