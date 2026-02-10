IA, performance et confiance : The Digital Corner publie Beyond the AI, son livre blanc pour les entreprises tunisiennes

Partagez 0 Partages

À l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit en profondeur les règles du marketing, de la vente et de la relation client, The Digital Corner, le think tank de l’agence Pi2R, s’apprête à lancer un livre blanc stratégique intitulé “Beyond the AI – Anticiper 2026 : le marketing de la performance et de la confiance”.

Ce livre blanc, proposé en format payant, sera présenté officiellement le vendredi 13 février 2026, à l’occasion de l’événement Beyond the AI, organisé à l’Hôtel Concorde Paris – Lac 1, à partir de 15h. Le lien d’inscription est ici.

Pensé comme un outil d’aide à la décision pour dirigeants, CMO et responsables business, Beyond the AI va au-delà du discours technologique. Il s’appuie sur des retours terrain, des analyses concrètes et des recommandations actionnables autour de sujets clés comme l’IA agentique, la disparition des frictions dans l’expérience client, le branding à l’ère des moteurs génératifs ou encore l’alignement marketing-vente dans une logique de revenu durable.

L’originalité de l’ouvrage tient aussi à sa dimension collective. Il réunit des experts tunisiens et internationaux, issus du marketing, des médias, de la tech et du conseil, qui viendront échanger en direct avec le public lors de l’événement. Une occasion rare de confronter les analyses du livre blanc aux réalités opérationnelles des entreprises.

L’événement Beyond the AI ne se limite pas à un lancement éditorial. Il se veut un espace de débat et de clarification stratégique, à un moment charnière où l’IA cesse d’être un simple outil pour devenir un facteur structurant de compétitivité.

W.N

Partagez 0 Partages