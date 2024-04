IDEMIA Smart Identity va fournir au Nigéria l’un des systèmes biométriques les plus puissants au monde

Partagez 0 Partages

IDEMIA a renouvelé son engagement auprès de la Commission nationale de gestion de l’identité du Nigéria (NIMC) afin de procéder à une mise à niveau complète du système d’identification biométrique du pays, qui comprendra 250 millions d’entrées. Ce projet, qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale dans le cadre de son programme ID4D, garantira la préservation de l’identité unique de chaque citoyen dans la base de données d’état civil.

IDEMIA Smart Identity et la Commission nationale de gestion de l’identité du Nigéria (NIMC) ont convenu du renouvellement de leur collaboration de longue date et de la mise à niveau du système biométrique utilisé par la NIMC afin d’en faire le système biométrique le plus avancé au monde, uniquement comparable au système AADHAR en Inde. Le futur système de correspondance biométrique, très puissant, sera en mesure de traiter un million de recherches de vérification d’identité 1:1 et 1:N par jour.

Le système initial avait été conçu pour prendre en charge 100 millions d’entrées, il atteint désormais environ 90 millions d’enregistrements et nécessite cette extension pour couvrir l’ensemble de la population nigériane. La NIMC sera ainsi en position d’atteindre l’objectif d’une identité juridique pour tous d’ici 2030, fixé dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.

Par ailleurs, la mise à niveau du système assurera à la NIMC la conformité avec les normes OSIA, ensemble d’interfaces (API) fondé sur des normes ouvertes, qui permettent une connectivité fluide entre toutes les composantes de l’écosystème de gestion des identités.

Communiqué