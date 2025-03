iFLYTEK : l’IA connecte les idées, les LLM de premier plan stimulent l’innovation et les solutions du secteur

Partagez 0 Partages



Lors du MWC25, iFLYTEK, la société chinoise leader dans le domaine de la parole intelligente et de l’IA, a dévoilé une gamme de solutions et de produits d’IA innovants, démontrant comment l’IA peut autonomiser les industries et façonner un avenir meilleur.

Sous le thème « L’IA connecte les idées », iFLYTEK a présenté des solutions d’IA, des technologies de traduction et des applications AIGC. Ces innovations ont démontré comment les modèles d’IA avancés peuvent abattre les barrières linguistiques, culturelles et spatiales, favorisant ainsi une intégration plus étroite entre la technologie et la vie humaine, et permettant des interactions plus naturelles et fluides.

Les produits d’iFLYTEK sont notamment dotés du Spark Desk développé en interne et intègrent des modèles avancés comme DeepSeek, qui sélectionne les modèles les plus adaptés à différents scénarios, représentant le leadership de la Chine dans les interactions intermodales pilotées par l’IA et les applications industrielles.

Lors de l’événement, Spark GuideX, le guide virtuel de l’exposition, a utilisé une technologie multimodale et multilingue pour offrir aux visiteurs des services de dialogue précis et professionnels, améliorant ainsi considérablement leur expérience. Parallèlement, la solution Spark WallEX Smart Space, basée sur l’IA, répondait aux commandes en langage naturel, offrant un aperçu de l’avenir de la vie intelligente.

iFLYTEK a également lancé l’AI Note Air 2 sur le marché mondial, un appareil prenant en charge la transcription en temps réel en 14 langues. L’iFLYTEK AI NOTE Air 2 n’est pas seulement un outil de prise de notes ; c’est un puissant assistant IA conçu pour améliorer la productivité et l’efficacité dans les environnements de travail modernes. La transcription pilotée par IA de l’appareil enregistre et résume automatiquement les réunions en temps réel, garantissant ainsi qu’aucune information importante ne soit oubliée. De plus, la fonction de conversion d’écriture manuscrite prend en charge 83 langues, convertissant les notes manuscrites en texte numérique clair et résolvant le problème de l’écriture illisible. À l’ère des équipes à distance et des réunions numériques, la possibilité de générer automatiquement des comptes rendus de réunion précis constitue un avantage considérable pour les professionnels très occupés.

De plus, la marque a lancé un défi de traduction interactif sur place, où des participants de différents pays ont concouru avec le traducteur intelligent iFLYTEK. Malgré les différences de langue, l’appareil affichait les dialogues en temps réel, distinguant les différents locuteurs. Ce qui distingue le traducteur intelligent iFLYTEK des autres appareils de traduction, c’est sa capacité à fonctionner efficacement dans les environnements bruyants. Grâce à son microphone en U et à sa technologie avancée de réduction du bruit, la communication reste claire même dans les aéroports les plus fréquentés, les rues animées ou les salles de conférence bruyantes. Que vous vous déplaciez dans un aéroport international bondé ou que vous exploriez une ville étrangère, l’appareil garantit une traduction fluide et ininterrompue en toutes circonstances. Outre ces fonctionnalités innovantes, l’appareil a démontré sa remarquable précision de traduction lors d’un défi interactif, où des participants de différents pays ont concouru avec le traducteur intelligent. Il affichait les dialogues en temps réel, distinguant les locuteurs et prenait en charge plus de 60 langues. De plus, le traducteur intelligent est fourni avec deux ans de données mondiales gratuites et peut traduire 18 paires de langues hors ligne, ce qui en fait un outil essentiel pour les voyageurs internationaux.

Outre le Smart Translator, iFLYTEK a présenté d’autres appareils, tels que le Smart Recorder et le Smart Dictionary Pen, adaptés à divers scénarios, comme les voyages, la lecture et les entretiens. Forte de nombreuses années d’expertise en traduction automatique, iFLYTEK révolutionne la communication mondiale.

iFLYTEK a également présenté ses applications AIGC, dont « AI Marketing », une plateforme intelligente offrant des solutions de data marketing mondiales. L’application « AI Persona » propose « Mia », une personnalité virtuelle permettant des conversations personnalisées et immersives. « Typemovie » est un outil créatif multimodal innovant conçu pour améliorer la création de contenu et la communication.

Wenyu Zhan, vice-président d’iFLYTEK, a déclaré : « De même qu’aucun navire ne navigue seul, dans cette nouvelle ère de navigation par IA, nous comprenons que personne ne peut s’aventurer seul, mais avec des partenaires proches. » Pionnier des technologies vocales intelligentes en Chine, iFLYTEK s’engage à industrialiser les technologies d’IA. En promouvant la communication interlinguistique et interculturelle à l’échelle mondiale, iFLYTEK continuera de promouvoir l’application approfondie de l’IA à l’échelle mondiale, en collaborant avec des partenaires internationaux pour bâtir un réseau de communication plus efficace, inclusif et durable.

Source : Communiqué