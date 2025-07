Incendies de forêt et catastrophes naturelles : et si le véritable problème était le retard des données satellites ?

Partagez 0 Partages



Chaque été, les incendies de forêt frappent plus fort, plus tôt et plus fréquemment. Ils exigent des réponses plus rapides. Face à des catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes, les données satellitaires sont devenues un atout essentiel : elles permettent d’identifier les zones à haut risque, d’anticiper les événements, de surveiller la propagation des incendies et de coordonner les interventions d’urgence. Mais la plupart de ces données satellitaires restent inaccessibles au moment le plus crucial, non pas parce qu’elles ne sont pas collectées, mais parce qu’elles ne peuvent pas être téléchargées assez rapidement. Le chaînon manquant ? Des infrastructures terrestres qui n’ont tout simplement pas suivi le rythme des besoins de l’ère NewSpace.

Toujours dominé par les fournisseurs traditionnels, le segment terrestre reste rigide, coûteux et techniquement complexe, ce qui entraîne de longs délais de transmission qui compromettent considérablement la valeur opérationnelle des données spatiales, en particulier en temps de crise.

Skynopy veut changer cela. La start-up française du NewSpace construit un réseau mondial de stations terrestres de nouvelle génération, capables de télécharger des images satellite en moins de 20 minutes, une révolution pour les services d’urgence, les pouvoirs publics et les équipes de gestion des catastrophes.

Skynopy exploite déjà une douzaine de satellites pour des clients tels que Prométhée, le CNES et Hemeria, s’appuyant sur un réseau en pleine expansion de plus de 15 stations sol déployées en moins d’un an. Ce réseau comprend des partenariats stratégiques (avec AWS et Kinéis) et des antennes propriétaires.

Pierre Bertrand, cofondateur et PDG de Skynopy, explique : « Notre solution réduit le temps de revisite et augmente le volume de données transmises afin que chaque image capturée depuis l’espace devienne utilisable sur Terre ; au bon moment . »

Comment ça marche ?

Skynopy simplifie l’accès aux données satellitaires de la même manière que le cloud simplifie l’accès aux serveurs. Grâce à son réseau haut débit déployé en un temps record, les opérateurs satellites peuvent télécharger leurs données et commander leurs satellites aussi facilement qu’avec un smartphone.

Son modèle hybride (partenariats stratégiques + antennes propriétaires), associé à une orchestration logicielle avancée, permet :

Un temps de revisite de moins de 20 minutes,

Doubler le volume de données transmises par passage satellite,

Une réduction de 50% des coûts.

À propos de Skynopy

Fondée en octobre 2023 par Pierre Bertrand (PDG) et Antonin Hirsch (CTO), tous deux anciens dirigeants de Loft Orbital, Skynopy applique le modèle « as-a-service » au segment sol des satellites. La startup propose une solution de connectivité satellite clé en main, fluide et rapide, simple et sans investissement, permettant aux opérateurs de satellites de contrôler leurs satellites aussi facilement qu’avec un smartphone. Grâce à un réseau mondial d’antennes construit grâce à des partenariats stratégiques et renforcé par une infrastructure propriétaire, Skynopy accompagne déjà une douzaine d’opérateurs de satellites et de constellations. Son ambition : rendre la connectivité satellite aussi accessible et fluide que la téléphonie mobile.

Source : Communiqué