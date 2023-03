Indice de préparation aux technologies d’avant-garde : la Tunisie perd six places

Partagez 4 Partages

De 60e la Tunisie passe à la 66e place dans le classement mondial de l’indice de préparation aux technologies d’avant-garde de la CNUCED. Cet indice « donne des indications sur les mesures spécifiques que les pays peuvent prendre pour être plus performants dans la course à cette vague de changements technologiques ».

Avec un score de 0,56 points, la Tunisie a dégringolé dans le classement entre 2021 et 2022. Le Royaume du Maroc, lui, avance. Avec un score moins avantageux que celui de la Tunisie, le pays a réussi à se hisser dans ce classement gagnant ainsi 6 place. Il est passé de 76e en 2021 à 70e, avec 0,55 points.

De même pour l’Égypte. Le pays affiche un score de 0,49 points et se trouve au 83e rang. L’Égypte était classée 87e en 2021. L’Algérie, également, est montée dans le classement gagnant une place. Elle est passée de 98e à 97e avec un score de 0,40 points. La Libye se trouve elle loin derrière avec un score de 0,31 points. Le pays a perdu cinq places passant de 117e en 2021 à 122e en 2022.

Cet indice est, notons-le, utilisé pour « évaluer la capacité des pays à utiliser, à adopter et à adapter les technologies d’avant-garde (…) à partir d’indicateurs relatifs aux technologies de l’information et de la communication (TIC), aux compétences, à la recherche-développement, aux capacités industrielles et aux moyens de financement ».

La CNUCED note, par ailleurs, que « dans l’ensemble, les pays en développement sont mal classés au regard des indicateurs relatifs à la connectivité et aux compétences dans le domaine des TIC. Les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral (PDSL) et les petits États insulaires en développement (PEID) sont sous la 100e place pour tous les indicateurs et affichent des résultats particulièrement décevants en ce qui concerne les infrastructures des TIC et la recherche-développement. Les pays les mieux placés pour passer à une production intelligente sont ceux dont les travailleurs sont les plus qualifiés et le secteur manufacturier est le plus solide ».

Le rapport au complet est disponibles ici.

NJ