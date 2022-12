Industry Innovation Day : zoom sur le potentiel de la Tunisie dans le secteur automobile

Partagez 4 Partages

L’Industry Innovation Day, organisé par la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) et la TAA, Wevioo & Novation City avec l’appui de la GIZ s’est tenu ce mercredi 23 novembre et a proposé une série de conférences et de panels centrés sur la Smart Industry et le secteur automobile. Deux points ressortent de l’événement : la révolution technologique de l’industrie automobile et le rôle que la Tunisie peut jouer afin de bénéficier des différentes opportunités du secteur.

Ce sont près de 200 acteurs de l’industrie, de l’automobile et de la technologie de pointe qui se sont réunis mercredi dernier à l’Industry Innovation Day autour de sujets clés tels que les transformations technologiques et les grandes tendances dans le secteur de l’industrie automobile. Les nombreux experts internationaux venant de France, d’Allemagne et d’Afrique du sud ainsi que des acteurs de l’industrie tunisienne ont ainsi évoqué les nouveaux métiers, les innovations et les nouveaux usages au sein du secteur automobile – la e-mobilité, la voiture autonome et l’automatisation de l’industrie.

Les défis des transformations technologiques dans le secteur automobile

De nos jours, “65% des composants d’une voiture sont du software” a déclaré M. Ibrahim Debbache, Président de l’AHK Tunisie et PDG Ennakl Automobile. On parle désormais de voiture électrique ou à hydrogène, de voiture autonome.

Il est donc nécessaire d’adapter les formations pour ces nouveaux métiers et préparer l’infrastructure adéquate pour être en phase avec cette évolution technologique.

“Le passage au moteur électrique constitue une opportunité à saisir pour développer un tissu industriel et de service approprié et mettre les bases d’un nouvel écosystème où la mobilité électrique représente des opportunités intéressantes. L’hydrogène peut ainsi représenter une alternative sérieuse aux carburants existants (pétrole ou gaz), ou bien l’électrique” a ajouté M.Nabil Nachi, représentant de Hyundai. Ce dernier a également indiqué que l’enjeu pour la Tunisie était de se positionner comme producteur d’hydrogène afin de devenir un exportateur d’énergie vers d’autres pays du monde.

Le rôle de la Tunisie dans la transition technologique de l’industrie automobile

“En Tunisie, il y a 2 secteurs clés dans l’économie tunisienne : l’industrie automobile et le secteur des technologies. Nous devons continuer à investir en R&D dans ces 2 secteurs afin de pouvoir bénéficier des opportunités en termes d’emplois et de business” a évoqué M. Mehdi Tekaya, CEO Wevioo.

Pour M. Jörn Bousselmi, Directeur général de l’AHK Tunisie, la Tunisie doit s’adapter à cette nouvelle ère de transition technologique, énergétique et d’électrification qui touche le secteur automobile, important pourvoyeur d’emplois. « La Tunisie, qui a les compétences et le savoir-faire nécessaire pour constituer un hub technologique et d’expérience, doit prendre les mesures et mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour développer ce secteur innovant, a-t-il ajouté.

En effet, “aucune évolution n’est possible sans réglementation et appui du pouvoir public” a insisté M.Nabhen Bouchaala, Président de Tunisian Automotive Association. Il est notamment revenu sur l’importance du Pacte pour la Compétitivité de l’industrie automobile : accord officiel entre le Gouvernement et le secteur privé, représenté par la TAA afin d’assurer le développement du secteur et sa stabilité.

Communiqué