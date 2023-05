Inetum chargé de la modernisation du système d’information de la Poste tunisienne

Partagez 1 Partages

Inetum, chef de file du consortium établi avec 3S et BearingPoint, accompagnera La Poste tunisienne dans la mise en place de son Système d’Information

Le groupe Inetum, leader européen des services et solutions digitales, conclut un accord avec le ministère des technologies de la communication (MTC) pour mener le projet de modernisation du système d’information de La Poste tunisienne à travers le consortium.

Dans un environnement postal africain et mondial en pleine mutation, La Poste Tunisienne accélère sa transformation, et ce, afin de pouvoir jouer plus efficacement son rôle dans le développement économique du pays. Elle modernise et conforte ainsi son socle d’activités historiques et ses missions de service public et recentre de ce fait son activité sur son cœur de métier.

Le digital, vecteur de développement et d’efficacité pour la Tunisie et La Poste Tunisienne.

C’est donc dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre de cette ambition et du plan national stratégique « Tunisie Digitale 2020 », qu’Inetum, chef de file du consortium, accompagnera la Poste tunisienne dans la mise en place d’un système d’Information de gestion intégré couvrant les activités métiers (production, pilotage du réseau, transport,… ) et de support (Comptabilité, Gestion Financière, Approvisionnements, GRH, Business Intelligence) au niveau central, régional et local.

La cérémonie de signature s’est tenue jeudi 11 mai 2023 au ministère des technologies de la communication en présence de Monsieur Nizar Ben Neji, ministre des technologies de la communication, et Monsieur Hugues Ruffat, Directeur Area EEMEA Groupe Inetum.

« Nous souhaitons poursuivre notre engagement auprès des services de l’Etat et des grandes entreprises publiques. Il s’agit d’occuper une place de partenaire de référence pour réussir ensemble le développement des régions au service de tous. », déclare Hugues Ruffat.

« Nous avons la capacité de mener à bien nos missions à travers une meilleure compréhension des métiers et des enjeux de nos clients. Notre savoir-faire nous permet de servir nos ambitions sur les grands projets de modernisation comme nous le faisons déjà sur les projets E-consulat, Identifiant Unique et Etat Civil. » ajoute Syrine Tlili, Directrice Générale d’Inetum en Tunisie.

Communiqué