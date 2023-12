Infobip dévoile Experiences : une solution révolutionnaire de Cloud conversationnel pilotée par l’IA

Partagez 0 Partages

La plateforme mondiale de communication cloud Infobip vient de lancer « Experiences ». Ce produit, qui est basé sur GenAI, aide les marques à mieux renforcer leurs résultats commerciaux. Initialement dévoilé au Brésil en raison du potentiel de ce pays en tant qu’économie émergente, ce produit sera déployé dans le monde entier au cours des prochains mois.

Infobip Experiences repose sur un assistant GenAI qui utilise la technologie ChatGPT afin d’améliorer les interactions avec les clients, permettant ainsi aux entreprises d’optimiser leurs ventes, de gagner du temps et d’améliorer la satisfaction client. Infobip Experiences sera d’abord disponible sur WhatsApp. Grâce à la technologie ChatGPT, il est possible pour Infobip Experiences de rendre la communication plus complète et même quasi-humanisée. Infobip Experiences est également capable de créer des conversations illimitées en utilisant, à chaque fois, un ton de voix idoine. Tous les messages qu’il délivre sont préchargés par GenAI.

A l’heure où les entreprises explorent sans cesse de nouvelles façons d’intégrer l’IA générative pour délivrer des expériences conversationnelles encore plus enrichissantes à leurs clients, Infobip Experiences apparaît comme la solution la plus adéquate. Polyvalent, il peut être utilisé au sein de plusieurs secteurs économiques, notamment la vente au détail, la santé, le transport, la logistique, le tourisme, entre autres…

S’exprimant au sujet de cette nouvelle solution, Ivan Ostojic, directeur des activités chez Infobip, a déclaré “la simplicité d’utilisation et de mise en œuvre de ce produit est un autre facteur différenciant. La configuration de Infobip Experiences peut être réalisée en quelques minutes seulement, tandis que son expérience omnicanale permet d’interagir avec les clients sur différentes applications de chat et de conversation. Bien qu’il soit utilisable uniquement avec WhatsApp pour le moment, Experiences ne cessera de s’appuyer sur l’expertise omnicanale unique de Infobip. D’autres canaux OTT tels que Viber, RCS et Apple Business Messenger suivront bientôt, sans oublier les canaux traditionnels tels que les SMS, ou encore les notifications par e-mail“.

Dans la pratique, Infobip Experiences fonctionne comme suit : Une entreprise utilisant Experiences fournit toutes les données nécessaires qui permettent d’alimenter l’assistant IA. Ces données peuvent être notamment utilisées pour définir le style de message qui convient le mieux à chaque marque. L’assistant IA est capable de répondre aux questions des consommateurs de la même manière qu’un humain. A noter toutefois que, s’il s’avère incapable de répondre aux besoins des clients pour une raison ou pour une autre, la demande sera alors systématiquement redirigée vers un agent humain.

Le manque de personnalisation nuit à la relation entre les marques et les consommateurs

Selon Infobip, 68 % des gens préfèrent prendre contact ou même acheter des produits via des applications de messagerie. Cependant, 75 % des consommateurs se sentent frustrés si le service client n’est pas suffisamment personnalisé. Les marques qui choisissent d’opter pour un assistant shopping basé sur la technologie IA sont celles qui réussissent le mieux à résoudre de tels problèmes. Sur WhatsApp, les interactions commerciales ont connu une croissance de 80 % en 2022 par rapport à 2021. Au Brésil, Whatsapp figure également parmi les applications favorites pour les interactions avec les entreprises. C’est une des raisons pour lesquelles Infobip a choisi d’introduire son nouveau produit sur ce marché ouvert et en pleine expansion.

Ivan Ostojic a ajouté : “les entreprises devraient investir dans des systèmes qui les rapprochent davantage de leur public cible. Le Brésil est un marché très réceptif pour les nouvelles technologies, ce qui en fait le choix idéal pour la mise en œuvre de « Infobip Experiences ». Utiliser un système qui rapproche le client de l’entreprise est une stratégie commerciale nécessaire qui permet de générer des résultats constants. Les gens ont besoin de sentir que l’entreprise se soucie de leurs demandes et, surtout, sait y répondre convenablement, et ce aussi bien en termes de ventes que de support. Cela améliore davantage la relation entre les marques et leurs clients, tout en renforçant l’expérience client.“

Pour en savoir plus sur Experiences, cliquez ici : https://apo-opa.co/3RA1Rv8

