Infobip nommé leader mondial de la messagerie d’affaires Services de Communication Riches (RCS) par Juniper Research

La plateforme internationale de communication en cloud Infobip s’est imposée comme le leader de la messagerie d’affaires RCS, selon le prestigieux classement « RCS Business Messaging Competitor Leaderboard 2024 » établi par Juniper Research. Cette reconnaissance valorise non seulement la qualité et l’étendue de l’offre d’Infobip, mais aussi son positionnement stratégique et son esprit d’innovation.

Juniper Research, réputé pour ses analyses rigoureuses, évalue les entreprises selon plusieurs critères clés tels que la couverture géographique, la profondeur des partenariats, les services à valeur ajoutée, en plus des déploiements RCS et de la capacité d’innovation. Infobip a su se démarquer parmi 17 concurrents, en grande partie grâce à sa présence accrue sur le marché international de la messagerie, mais aussi grâce à ses déploiements RCS dans des régions à fort potentiel de croissance.

Première plateforme de communication en Amérique à être dotée d’une infrastructure RCS développée grâce à des partenariats paraphés avec plusieurs géants télécoms tels que Verizon, Infobip projette, sur le court terme, d’élargir davantage son réseau en connectant de nouveaux opérateurs.

Juniper Research a en outre souligné la richesse du portefeuille d’Infobip, lequel est composé de solutions à forte valeur ajoutée, telles que l’IA conversationnelle, People CDP, mais aussi le très innovant CPaaS X. « La robustesse de la couche MaaP RCS d’Infobip, alliée aux nombreux partenariats que l’entreprise a scellés avec des opérateurs mobiles internationaux, constituent une base solide pour une expansion à grande échelle en matière de messagerie d’affaires RCS », précise le cabinet d’analyse.

Silvio Kutić, CEO d’Infobip, a déclaré : « Le RCS, successeur du SMS, propose une expérience enrichie et directement accessible sur les appareils des utilisateurs. Grâce au soutien d’Apple, ce service bénéficie désormais d’une couverture mondiale. Nous anticipons une croissance significative du volume de trafic RCS Business Messaging dans les cinq prochaines années. En tant que pionniers des communications omnicanales, nous continuerons à innover, comme en témoigne notre position numéro un sur le Leaderboard de Juniper. »

A noter qu’Infobip a lancé sa solution RCS Business Messaging qui permet aux opérateurs mobiles et aux entreprises de créer des expériences clients interactives et mémorables, toutes soutenues par des technologies basées sur l’IA telles que Google Vertex AI. Ces technologies offrent une intégration avancée des chatbots, comme de l’IA conversationnelle.

Source : Communiqué