Innov’i – EU4Innovation : Bilan et perspectives pour l’entrepreneuriat innovant en Tunisie

Le projet Innov’i – EU4Innovation a été clôturé, lundi 10 février 2025, au cours d’une cérémonie organisée à Tunis en présence de l’ambassadrice de France ainsi que des représentants de l’Union européenne en Tunisie et des partenaires de sa mise en œuvre. Innov’i – EU4Innovation est un projet de soutien à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Cet événement a réuni plus de 200 participants, incluant des personnalités et des responsables tunisiens et français, ainsi que de nombreux acteurs impliqués dans ce projet.

Le projet Innov’i – EU4Innovation a pour objectif d’accompagner, de renforcer, de structurer et de pérenniser l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, tout en contribuant à un développement économique durable et inclusif. Il vise à améliorer la structuration et la durabilité du système d’innovation et d’entrepreneuriat.

Le projet se décline en trois axes, ayant pour but d’optimiser les services de soutien offerts aux startups et aux entrepreneurs, de favoriser la création d’un cadre réglementaire et financier adapté à l’entrepreneuriat innovant et aux startups, ainsi que de renforcer l’écosystème tant au niveau national qu’international.

À cette occasion, M. Mohamed EL Kadri Heni, Directeur Général de la Coopération avec l’Union européenne au Ministère de l’Economie et de la Planification, a déclaré : « La Tunisie, n’a cessé de multiplier les efforts pour encourager l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs économiques (PME et Start-up) dont le modèle d’investissement repose sur la recherche, l’innovation et la créativité. Elle compte également et fortement sur son capital humain hautement capable et doué et sur ses partenariats internationaux pour assurer le développement de ce secteur en constante évolution».

Mme Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, a exprimé : « La France est fière de soutenir la digitalisation de l’économie et le développement des startups sur l’ensemble du territoire Tunisien. Depuis 2019, plus de 2000 jeunes tunisiens ont été formés et plus de 1100 porteurs de projets ont été accompagnés vers l’entreprenariat innovant, durable et inclusif, grâce au projet Innov’i – EU4Innovation mis en œuvre par Expertise France. »

Marco Stella, Chargé d’affaires, Délégation de l’Union européenne en Tunisie, a exprimé : « Nous sommes très fiers de clôturer aujourd’hui le projet Innov’i. Les résultats obtenus témoignent de l’énorme potentiel du pays en matière d’innovation, et nous sommes convaincus que l’élan insufflé par ce projet continuera à porter ses fruits dans les années à venir. L’Union Européenne restera un partenaire clés pour soutenir l’innovation comme moteur de développement économique et d’opportunités pour la jeunesse tunisienne »

Pour sa part, Mme. Clara Guilhem, responsable de pole entrepreneuriat et innovation d’Expertise France, a affirmé : « Nous sommes extrêmement fiers d’achever ce projet couronné de succès, qui a apporté un soutien significatif à de nombreux entrepreneurs innovants en Tunisie. Nous restons engagés à maintenir cette dynamique et à la renforcer à travers nos futurs projets. »

Durant près de 6 ans de mise en œuvre, le programme de subventions du projet Innov’i-EU4Innovation a permis de développer 25 projets portés par 23 structures d’accompagnement différentes sélectionnées via quatre appels à projets. Innov’i-EU4Innovation a également soutenu :

La création de The Dot , premier hub d’innovation digitale en Tunisie et acteur clé de l’écosystème, en partenariat avec le Ministère des Technologies et de la Communication, la Fondation Tunisie pour le développement et la GIZ. Cette initiative a fourni l’espace propice au partage et à l’émulation des initiatives entrepreneuriales, favorisant l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème.

, premier hub d’innovation digitale en Tunisie et acteur clé de l’écosystème, en partenariat avec le Ministère des Technologies et de la Communication, la Fondation Tunisie pour le développement et la GIZ. Cette initiative a fourni l’espace propice au partage et à l’émulation des initiatives entrepreneuriales, favorisant l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème. L’initiative SAVE portée par la CDC et smart capital , un mécanisme de soutien financier pour les startups durant la période de la COVID-19 ;

, un mécanisme de soutien financier pour les startups durant la période de la COVID-19 ; Cinq centres ELIFE créés par la Fondation Tunisie pour le développement, permettant l’ouverture d’un réseau d’organismes régionaux , et le soutien à l’entrepreneuriat dans les régions isolées ;

, et le soutien à l’entrepreneuriat dans les régions isolées ; Et enfin l’association Tunisian Startups, acteur clé pour structurer et fédérer l’écosystème, à travers le financement de notes de plaidoyer pour favoriser l’entrepreneuriat en Tunisie.

Les initiatives soutenues ont permis d’appuyer plus de 1100 porteurs et porteuses de projet dont près de 800 petites et moyennes entreprises innovantes, et 400 entrepreneurs en création de projet. De plus, il a financé 322 porteurs de projets pour un montant total plus de 6 millions de dinars. Enfin, ces projets ont permis d’initier et de former à l’entrepreneuriat plus de 2000 jeunes de 8 à 20 ans, issus des régions, à travers des programmes tenus dans les écoles et dans les centres Elife.

Innov’i – EU4Innovation a également soutenu le cadre réglementaire et financier dans lequel les entreprises évoluent. En effet, le projet soutient l’accès des startups aux marchés publics, le développement et l’opérationnalisation de la loi sur le financement participatif, ainsi que la structuration, la mise en œuvre et l’activation des partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans la région du Cap Bon pour soutenir les startups. Afin de garantir un accès à des financements, le projet a appuyé Smart Capital dans la définition et la structuration du fonds de fonds ANAVA et du fonds Innovatech.

Par ailleurs, à travers sa dernière composante visant la promotion de l’écosystème innovant et entrepreneurial tant au niveau national qu’international, plus de 60 événements ont été organisés et soutenus, et trois outils à visée pédagogique ont été développés pour inspirer les futurs entrepreneurs et valoriser les success stories tunisiennes. À l’international, près de 230 startups ont eu l’opportunité de participer à plus de 21 salons internationaux, contribuant ainsi à renforcer la visibilité et l’influence de l’écosystème tunisien en Europe et en Afrique.

Communiqué