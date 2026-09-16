Intellian et Network Innovations développent des terminaux satellites militaires multibandes et multi-orbites

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Intellian Technologies et Network Innovations ont annoncé, le 15 septembre 2026 à Paris, la signature d’un partenariat stratégique portant sur le développement et la distribution de terminaux tactiques terrestres Wideband Global SATCOM (WGS) destinés aux marchés militaires et gouvernementaux.

La nouvelle plateforme vise à répondre aux besoins de connectivité des forces expéditionnaires et des déploiements critiques. Elle prend en charge simultanément les bandes Mil-X, Mil Ka ainsi que les bandes Ka et Ku commerciales, avec une commutation électronique sur une large gamme de fréquences en bande Ka.

Le système est conçu pour être déployé rapidement, avec une mise en service annoncée en 30 minutes. Il a également été pensé pour fonctionner dans des environnements multi-orbites, couvrant les constellations LEO, MEO, GEO et HEO.

Cette architecture doit permettre aux utilisateurs de combiner les capacités du réseau WGS avec celles d’autres réseaux satellitaires existants ou émergents, notamment des constellations NGSO souveraines. L’objectif est de renforcer la flexibilité des communications dans des contextes où la continuité et la résilience des liaisons satellitaires sont essentielles.

Les terminaux portables sont par ailleurs développés pour répondre aux principales exigences MIL-SPEC et obtenir la certification complète WGS. Intellian prévoit également des versions commerciales de la plateforme, dépourvues de la capacité WGS, afin d’élargir son utilisation aux applications gouvernementales, professionnelles et aux communications critiques.

Selon Intellian, ce partenariat s’appuie sur l’expérience de Network Innovations, qui travaille depuis plus de 20 ans avec des clients militaires et sur des missions utilisant le système WGS. Network Innovations apportera notamment son expertise en intégration de systèmes ainsi que son réseau de distribution international.

Pour Intellian, cette annonce marque également une extension de son portefeuille dans le domaine des communications militaires et gouvernementales, avec une plateforme combinant connectivité multibande, multi-orbite et déploiement rapide.

D’après communiqué

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