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Intellian présente des solutions de connectivité avancées pour les secteurs maritime commercial, à double usage et militaire/gouvernemental

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Intellian Technologies, Inc. , un fournisseur mondial de premier plan d’antennes de communication par satellite et de solutions de passerelle terrestre, présente sa suite complète de technologies de communication maritimes commerciales, à double usage et militaires à l’occasion de l’ouverture du SMM 2026 aujourd’hui à Hambourg.

En matière d’innovation satellitaire, Intellian présente sa gamme OneWeb LEO d’ antennes plates maritimes , un produit à succès qui favorise l’adoption massive des architectures LEO-LEO par les opérateurs exigeant une large bande passante, une faible latence et un format compact. Outre leur utilisation autonome en LEO, ces antennes plates constituent également le moteur LEO à faible latence de NexusWave, la solution hybride multi-orbite d’Inmarsat. Fournissant un composant GEO de cet écosystème, Intellian expose son nouveau VS60, le seul terminal maritime 65 cm du marché pour la constellation ViaSat-3 à très haute capacité. Intellian est le seul fabricant d’antennes à fournir du matériel couvrant l’ensemble du spectre NexusWave, permettant ainsi un service multibande et multi-orbite agrégé pour une connectivité optimale des flottes hybrides.

Afin de répondre aux exigences d’un cadre réglementaire de sécurité essentiel destiné à protéger les 1,9 million de marins du monde, la conformité au SMDSM est obligatoire pour plus de 80 000 navires à travers le globe. Intellian met en avant sa gamme complète de systèmes SMDSM Iridium Certus®, étant le seul fabricant au monde à proposer un terminal dédié pour chaque niveau de service Iridium Certus. Sont exposés les systèmes C200M et C100M, homologués MED Wheelmark, ainsi que la nouvelle console SMDSM d’Intellian, présentée en avant-première européenne. Livrée assemblée en usine, précâblée et entièrement testée, cette console simplifie l’installation en chantier naval des systèmes SMDSM Iridium, ainsi que des radios VHF, MF/HF de classe A et des systèmes Navtex d’Intellian, présentés en avant-première au salon SMM avant leur commercialisation prévue plus tard cette année.

Pour répondre aux besoins croissants des forces armées et des gouvernements, Intellian présente des solutions LEO à double usage, notamment les panneaux plats maritimes OW11FM et OW10HM, ainsi que l’antenne portable OW7MP pour les opérations COTP/COTM. Soulignant son orientation stratégique vers les technologies commerciales à double usage, Intellian participera également à la table ronde « De l’industrie maritime aux capacités de défense : le double usage comme opportunité de croissance pour les entreprises maritimes établies », le 2 septembre 2026, de 11h30 à 12h30, sur la scène navale du SMM de Hambourg.

À propos d’Intellian Technologies, Inc.

Intellian est animée par la passion de l’innovation et une grande réactivité aux besoins de ses clients. Maillon essentiel entre les réseaux satellitaires et des millions de personnes sur Terre, Intellian, grâce à ses technologies et antennes de pointe, assure une connectivité mondiale par-delà les océans et les continents, pour les organisations et les communautés. Sa vision stratégique, son exigence de qualité et sa capacité éprouvée à tenir ses promesses permettent à Intellian d’inventer l’avenir et de créer un succès partagé pour ses partenaires et ses clients, au rythme de l’évolution des besoins de connectivité mondiaux.

Source : Communiqué

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