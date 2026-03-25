INTERA et Radiant Semiconductors s’allient pour accélérer l’IA embarquée et les semi-conducteurs

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Le groupe européen INTERA et Radiant Semiconductors officialisent un partenariat stratégique autour de l’intelligence artificielle en périphérie. Objectif affiché : renforcer leurs capacités conjointes sur des marchés en forte croissance comme l’IoT, l’edge computing et l’accélération de l’IA.

Annoncée le 23 mars 2026 à Barcelone, cette collaboration vise à combiner les expertises des deux entreprises. INTERA apporte son savoir-faire en systèmes d’IA et solutions Edge, tandis que Radiant Semiconductors se positionne sur les semi-conducteurs sur mesure et les logiciels embarqués.

Dans un contexte où l’IA se déplace de plus en plus vers la périphérie des réseaux, cette alliance répond à un enjeu clé : rapprocher la puissance de calcul des usages terrain. Cela permet de réduire la latence, d’améliorer la réactivité des systèmes et de limiter la dépendance au cloud, notamment dans les environnements industriels, urbains ou critiques.

Pour INTERA, ce partenariat s’inscrit dans une logique d’accélération. L’entreprise entend capitaliser sur plus de 20 ans d’expérience dans les systèmes IoT et IA pour proposer des solutions plus intégrées et plus rapides à déployer. Du côté de Radiant Semiconductors, l’enjeu est double : étendre sa présence internationale et renforcer son positionnement sur des architectures matérielles optimisées pour l’IA.

Au-delà de l’annonce, ce type de rapprochement illustre une tendance de fond du marché. L’innovation en IA ne repose plus uniquement sur les modèles logiciels, mais de plus en plus sur la co-conception hardware-software. Les performances, les coûts et les délais de mise sur le marché deviennent directement liés à cette intégration.

En combinant leurs forces, INTERA et Radiant Semiconductors cherchent ainsi à réduire les cycles d’innovation et à proposer des solutions plus compétitives, adaptées aux exigences croissantes des écosystèmes IoT et des applications d’IA distribuée.

D’après communiqué

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