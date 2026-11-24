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La Tunisie gagne deux places dans les classements mondiaux des débits Internet mobile et fixe, selon les données d’octobre 2026 du Speedtest Global Index d’Ookla. Le pays se classe désormais au 78e rang mondial pour l’Internet mobile et au 138e rang pour le haut débit fixe.

Sur le mobile, le débit médian descendant atteint 55,10 Mbps, contre 13,26 Mbps en débit montant. La latence s’établit à 21 millisecondes. Malgré cette progression de deux places au classement, les courbes annuelles montrent une évolution contrastée : le débit descendant reste inférieur à son niveau d’octobre 2025, où il dépassait les 60 Mbps, tandis que le débit montant a également reculé.

Sur le haut débit fixe, la progression est plus visible en matière de performances. Le débit médian descendant atteint 24,30 Mbps, contre 10,42 Mbps en débit montant. La latence s’établit à 18 millisecondes. Le pays gagne également deux places pour se positionner au 138e rang mondial.

L’évolution sur douze mois montre une amélioration graduelle des débits fixes, aussi bien en téléchargement qu’en envoi de données. Le débit descendant est ainsi passé d’environ 18 Mbps en octobre 2025 à 24,30 Mbps en octobre 2026.

Ces résultats mettent en évidence deux dynamiques différentes pour le marché tunisien : une progression des performances du haut débit fixe, tandis que l’Internet mobile conserve des débits plus élevés, mais avec un recul par rapport à son niveau observé un an auparavant.

Les données du Speedtest Global Index reposent sur les mesures réalisées par les utilisateurs de Speedtest et présentent les débits médians, plutôt que les performances maximales théoriques des réseaux.

Nadya Jennene

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