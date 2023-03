Internet fixe en Tunisie : les FAI améliorent leurs performances, Topnet en tête

Partagez 0 Partages

En termes de qualité de services internet, la Tunisie ne figure pas parmi les meilleurs, mais les acteurs du marché de l’Internet tunisien s’efforcent d’assurer de meilleures prestations aux utilisateurs tunisiens. Le premier fournisseur de services internet du pays, Topnet, affiche, d’ailleurs de meilleurs résultats à ce niveau. Selon le dernier tableau de bord trimestriel de l’INT, Topnet arrive en tête de classement sur plusieurs indicateurs notamment, l’indicateur de performance de la vitesse de téléchargement descendant (TCP), la latence et le temps de résolution DNS.

Au cours du dernier trimestre de l’année 2022, le FSI a assuré des moyennes mensuelles de débit TCP descendant comprises entre 18,53 Mbps et 15,90 Mbps. Sur l’indicateur débit TCP montant, les moyennes enregistrées par Topnet sont moins bonnes que ses concurrents mais restent proches. Elles étaient comprises entre 0,85 et 0,84 Mbps. En termes de latence, Topnet a réussi à garantir un temps de réponse des plus faibles en comparaison avec les autres fournisseurs de services internet fixe. Les moyennes mensuelles du FAI étaient comprises entre 30 et 36 ms.

Le taux de pénétration de l’Internet fixe en Tunisie est, rappelons-le, relativement faible en comparaison avec la moyenne mondiale. Elle évolue, toutefois, de façon constante. Selon les données de l’Instance nationale des télécommunications (INT), le taux de pénétration (pour 100 habitants) de la data fixe était de 10,3% en 2019, alors que la moyenne mondiale était de 14,9. La moyenne nationale est passée à 13,8% en 2022. En comparaison avec ses voisins et l’ensemble des pays africains, la Tunisie se trouve mieux logée.

Plusieurs projets sont actuellement en cours pour assurer une meilleure pénétration de la data fixe en Tunisie, notamment dans les écoles. Dans le cadre du projet EDUNET 10, lancé la semaine dernière, le ministère des Technologies de la communication a annoncé les objectifs de ce projet d’envergure : raccorder 3307 établissements scolaires (primaires et secondaires) au réseau fibre optique. Près d’un million et demi d’élèves auront accès au très haut débit grâce à ce projet.

Selon le ministère des Tic, ce projet tend à élargir le réseau de fibre optique de 10%, ce qui permettra aux citoyens d’avoir aussi accès au très haut débit dans les régions les plus reculées de la Tunisie.

Nadya Jennene