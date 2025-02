Internet mobile : performances des opérateurs pour l’année 2024

Partagez 0 Partages

La qualité de l’internet mobile est devenue un enjeu majeur, influençant directement l’expérience des utilisateurs et la transformation numérique. Chaque année, les performances des réseaux sont scrutées à travers différents indicateurs, notamment la vitesse des débits, la latence, la stabilité des connexions et la qualité du streaming vidéo.

En 2024, les résultats des mesures effectuées par nPerf révèlent une amélioration générale des services, avec des hausses significatives des débits et une meilleure couverture réseau. Chaque opérateur s’est distingué par des points forts particuliers. Tandis que TT excelle en termes de débit descendant, débit montant et fluidité de navigation, Orange se distingue par une latence réduite et une expérience de streaming vidéo optimisée. De son côté, Ooredoo affiche une progression constante, rattrapant peu à peu ses concurrents en navigation et en streaming.

Cependant, Tunisie Telecom a maintenu sa position dominante avec un score global de 66 512 points, illustrant son avance sur ses concurrents. Cet opérateur a affiché des performances remarquables, garantissant à ses abonnés une connexion rapide et fluide, idéale pour le téléchargement de fichiers volumineux et le partage de contenu en ligne.

Selon les données de nPerf, TT a enregistré un débit descendant moyen de 32,43 Mbps, surpassant largement Orange (21,43 Mbps) et Ooredoo (16,09 Mbps). Il en va de même pour le débit montant, avec un résultat de 13,14 Mbps contre 10,91 Mbps pour Orange et 7,74 Mbps pour Ooredoo. En matière de navigation web, les abonnés de TT ont profité d’une expérience améliorée grâce à une infrastructure performante et une couverture étendue, avec un score de 63,04 %.

Orange Tunisie a su tirer son épingle du jeu grâce à une latence faible et une expérience de streaming vidéo améliorée. Avec un temps de réponse réduit à 38,95 ms, l’opérateur garantit une fluidité optimale pour les jeux en ligne et les applications interactives.

Les abonnés d’Orange ont également bénéficié d’une expérience vidéo de qualité, avec un score de 80,18 % en streaming YouTube. Ces performances placent l’opérateur comme un acteur majeur pour les utilisateurs friands de contenus multimédias et de divertissement en ligne.

Bien que toujours derrière ses concurrents, Ooredoo affiche des performances en constante amélioration selon les résultats de nPerf. Les utilisateurs de cet opérateur profitent d’une navigation optimisée avec un accès plus rapide aux contenus en ligne, grâce à une couverture réseau en expansion.

L’opérateur continue d’investir dans son infrastructure pour mieux desservir ses abonnés et garantir une meilleure qualité de service. Avec ces efforts soutenus, Ooredoo parvient à réduire l’écart avec ses rivaux, témoignant de son ambition de renforcer sa présence sur le marché tunisien des télécommunications.

Pour lire le rapport au complet, veuillez cliquer ici.

Nadya Jennene