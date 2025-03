Internet par satellite : la Tunisie lance une étude pour évaluer son déploiement

Partagez 0 Partages



L’Instance Nationale des Télécommunications (INT) de Tunisie a publié, le 10 mars 2025, un appel d’offres n°02/2025 pour le recrutement d’un cabinet de conseil chargé de mener une étude, pour le compte de l’État tunisien, sur l’introduction potentielle de services d’accès fixe à Internet très haut débit par satellite non géostationnaire en Tunisie.

La Tunisie avait déjà expérimenté ce type de service en octobre 2023 avec Starlink (lire notre article). D’autres fournisseurs, tels que OneWeb du groupe Eutelsat, proposent également des connexions satellitaires en orbite basse. Toutefois, aucun cadre réglementaire spécifique—qu’il s’agisse d’une loi, d’un cahier des charges ou d’une licence—ne régit encore cette technologie en Tunisie, d’où la nécessité de cette étude.

Le cabinet retenu devra réaliser cette analyse dans un délai restreint, notamment en évaluant le coût d’une éventuelle licence, et soumettre ses conclusions aux autorités avant l’été. Sur la base de ces résultats, l’État définira la meilleure approche pour encadrer cette activité.

L’étude commandée par l’INT devra ainsi examiner la faisabilité technique et économique de l’intégration des services d’Internet par satellite en Tunisie. Elle devra également identifier les défis réglementaires et proposer des solutions pour une mise en œuvre efficace. Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leurs propositions conformément aux directives précisées dans le document officiel disponible sur le site de l’INT.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique, visant à réduire la fracture numérique et à améliorer l’accès à Internet, en particulier dans les zones rurales et isolées. Les services satellitaires constituent une alternative crédible aux infrastructures terrestres traditionnelles, dont le déploiement reste coûteux et complexe dans ces régions.

Walid Naffati avec IA