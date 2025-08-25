Inverbis lance le premier outil d’analyse comparative de l’exécution des processus dans les hôpitaux

Partagez 0 Partages

L’entreprise galicienne d’innovation technologique Inverbis a lancé SALUSBENCH, une solution conçue pour optimiser l’efficacité des hôpitaux, des laboratoires et des centres de soins grâce à l’analyse comparative des processus, sans divulguer d’informations sensibles. Conformément à la stratégie européenne des espaces de données, cet outil sera initialement déployé dans le démonstrateur multisectoriel hébergé par le CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia), positionnant ainsi la Galice comme leader de la santé numérique avancée.

SALUSBENCH permet aux établissements de santé d’évaluer en continu et objectivement leurs performances cliniques et organisationnelles. Grâce à l’intelligence artificielle et aux techniques d’exploration de processus, il transforme les données réelles en indicateurs clairs, permettant ainsi d’identifier en temps réel les goulots d’étranglement, les violations de protocole et les pistes d’amélioration, dans un environnement éthique, interopérable et sécurisé.

La solution s’appuie sur les normes internationales en matière de données de santé et applique des mécanismes de gouvernance robustes pour garantir la souveraineté des données. Cela permet aux établissements de comparer leurs résultats avec ceux d’organisations homologues sans compromettre l’identité du patient ou de l’établissement. Des indicateurs clés, tels que le délai entre le diagnostic et le traitement, la durée des activités cliniques, la répétition des tâches, le respect des protocoles ou les temps d’attente aux urgences et au bloc opératoire, peuvent être analysés et comparés de manière sûre et automatique.

Le lancement de SALUSBENCH dans le démonstrateur DATAlife hébergé par le CESGA constitue une première étape, avec l’objectif de se connecter ultérieurement à d’autres espaces de données européens. Ce service modulaire, par abonnement, inclut des modèles de rémunération pour les organisations qui fournissent des données et peut être étendu à d’autres secteurs de soins, comme les établissements de soins pour personnes âgées.

SALUSBENCH adhère aux principes FAIR (Trouvable, Accessible, Interopérable, Réutilisable) et se conforme au règlement européen sur la protection des données (RGPD), renforçant ainsi son engagement en faveur d’une numérisation éthique et durable. Inverbis met également en œuvre des politiques d’égalité et des technologies à faible impact environnemental dans toutes ses opérations.

À propos d’Inverbis

Inverbis est une entreprise galicienne d’innovation technologique spécialisée dans les solutions de process mining, permettant aux organisations de visualiser et d’analyser leurs processus à l’aide de données objectives. Grâce à sa technologie intuitive et fonctionnelle, elle aide les institutions et les entreprises à identifier les inefficacités et à prendre des décisions fondées sur des faits. Inverbis collabore actuellement avec des partenaires stratégiques en Espagne et au Portugal et poursuit son expansion sur d’autres marchés européens.

