Investing in Innovation Africa : appel à candidatures pour soutenir les startups des chaînes d’approvisionnement en soins de santé

Investing in Innovation Africa (i3), une initiative panafricaine destinée aux jeunes entreprises qui œuvrent au développement des chaînes d’approvisionnement en soins de santé, lance un appel aux innovateurs pour la seconde cohorte du programme.

Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, et parrainé par AmerisourceBergen, Merck Sharpe & Dohme (MSD) Microsoft et Chemonics, i3 soutient la commercialisation de 60 entreprises prometteuses en phase de démarrage et de croissance.

Le programme met en relation ces jeunes start-ups africaines avec des donateurs, des partenaires industriels et gouvernementaux, afin de stimuler leur impact et leur croissance. Les innovateurs sélectionnés par le programme sont introduits à de potentiels clients, perçoivent une subvention de 50,000$ et bénéficient d’un accompagnement ciblé pour accéder à des opportunités de marché.

Le programme i3 accorde une importance particulière aux jeunes entreprises dirigées par des femmes ainsi qu’aux start-ups opérant dans les régions francophones du continent.

La première cohorte, sélectionnée en septembre 2022, comprenait 31 innovateurs qui ont permis d’améliorer l’accès aux produits de santé dans plus de 24.000 hôpitaux, cliniques et pharmacies de 26 pays africains. A ce jour, le programme i3 a facilité plus de 200 rencontres entre les start-ups de la cohorte, les sponsors et des partenaires tels que l’USAID, le Fonds mondial Benshi.aI, i+Solutions, Chemonics, John Snow Inc, FHI360, la Fondation Madiro, ainsi que des représentants du gouvernement du ministère fédéral de la santé du Nigeria, des représentants des États d’Ekiti et de Lagos, entre autres. Ces rencontres ont notamment permis à 17 innovateurs de conclure des partenariats et le lancement de projets pilotes.

Les candidatures pour la deuxième cohorte sont ouvertes jusqu’au 26 juin. Les start-ups sélectionnées seront annoncées le 14 septembre.

i3 continue d’être inspiré par les progrès et le potentiel des innovateurs africains dans les chaînes d’approvisionnement des soins de santé. Le programme est coordonné par Salient Advisory, Southbridge A&I et Solina Center for Research and Development (SCIDaR). Les principaux incubateurs régionaux – CcHUB (Co creation Hub), Startupbootcamp Afritech, Villgro Africa, et IMPACT Lab, dirigent la sélection des cohortes et le soutien à la préparation à l’investissement.

Pour plus d’informations et pour poser votre candidature, veuillez consulter le site web du programme à l’adresse suivante : innovationsinafrica.com.

