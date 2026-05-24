IPv6 en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom font la course en tête, le marché suit de loin

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Les mesures APNIC Labs du mois de mai 2026 placent la Tunisie à 23,6 % de capacité IPv6, soit quatre fois la moyenne africaine. Un leadership porté quasi exclusivement par Ooredoo Tunisie et le groupe Tunisie Telecom, pendant que le reste du marché frôle le zéro.

Entre le 20 avril et le 21 mai 2026, l’APNIC Labs, l’organisme de référence mondiale pour la mesure des protocoles internet, a enregistré un taux de 23,6 % d’utilisateurs IPv6-capable sur le réseau tunisien. Un chiffre qui positionne la Tunisie loin devant le reste du continent : l’Afrique dans son ensemble affiche 5,9 %, l’Afrique du Sud 5,2 %, l’Égypte 4,4 %, le Maroc 2,9 %. Le rapport est de un à quatre environ entre la Tunisie et sa région.

Rapporté à l’échelle mondiale cependant, l’écart se creuse dans l’autre sens. La moyenne mondiale dépasse 43,2 %, soit près du double du score tunisien. La Tunisie est en tête en Afrique, mais reste à mi-chemin des standards des économies numériques avancées.

La lecture du tableau ASN publié par l’APNIC impose une correction importante par rapport à la présentation habituelle du marché tunisien. Ce que les chiffres agrégés présentent comme plusieurs acteurs distincts recouvre en réalité une structure plus concentrée.

Tunisie Telecom apparaît sous plusieurs entrées séparées : AS327934 pour le réseau principal (33,45 % IPv6-capable, 33,25 % IPv6-preferred), AS2609 pour son backbone national, le réseau dorsal qui route le trafic internet à l’échelle du pays (0,27 %), et AS5438 pour ATI, l’Agence Tunisienne d’Internet, filiale historique du groupe (0,30 %). Topnet (AS37705), FAI détenu à 100 % par Tunisie Telecom, complète ce périmètre : ses 0,22 % de capacité IPv6 sur 817 375 échantillons, le plus grand volume de mesures du tableau, traduisent un déploiement quasi inexistant sur un parc d’utilisateurs pourtant significatif. Un chiffre d’autant plus frappant que Topnet est une émanation directe de l’opérateur historique.

Ooredoo Tunisie (AS37693) reste le premier acteur individuel du classement avec 48,23 % de capacité IPv6 et 47,90 % de trafic effectivement préféré en IPv6, sur plus d’un million d’échantillons. Un score qui place cet ASN au-dessus de la moyenne mondiale.

Orange Tunisie (AS37492) se positionne à 13,45 % sur 668 634 échantillons. GlobalNet (AS37671) affiche 0,21 %, Bee (AS328880) 0,09 %, Oxahost (AS328853) 2,13 % sur un volume d’échantillons marginal. La Banque Africaine de Développement, Cloud Temple Tunisia et plusieurs autres entités enregistrent 0,00 %.

La colonne “Preferred” comme vrai indicateur

Le tableau APNIC distingue deux métriques. L’IPv6 capable mesure la capacité technique d’un utilisateur à atteindre une ressource en IPv6. L’IPv6 preferred mesure si le réseau choisit effectivement IPv6 quand les deux protocoles sont disponibles. L’écart entre les deux colonnes est révélateur : chez Ooredoo Tunisie (48,23 % / 47,90 %) et Tunisie Telecom (33,45 % / 33,25 %), la quasi-totalité des utilisateurs capables basculent effectivement en IPv6. Le déploiement est non seulement technique mais opérationnel.

Ce que ces chiffres ne mesurent pas, en revanche, c’est l’état de préparation des entreprises, des administrations et des data centers tunisiens. La transition IPv6 ne se joue pas uniquement chez les opérateurs d’accès.

Walid Naffati

Source : APNIC Labs, stats.labs.apnic.net/ipv6/TN. Période de mesure : 20 avril – 21 mai 2026

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