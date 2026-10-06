IPv6 en Tunisie : Topnet en retrait, Starlink fait son apparition dans les mesures d’APNIC

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Les dernières données de l’APNIC Labs montrent une évolution contrastée de l’IPv6 en Tunisie. Alors que le pays conserve un niveau d’adoption largement supérieur à la moyenne africaine, les performances varient fortement selon les réseaux. Topnet apparaît notamment en retrait dans les mesures de l’organisme régional.

Selon les données disponibles d’APNIC, la Tunisie affiche autour de 25,65 % d’utilisateurs IPv6-capable et 24,98 % d’IPv6-preferred sur la période observée. À titre de comparaison, la moyenne africaine se situe autour de 6 %, tandis que la moyenne mondiale dépasse 40 %.

L’APNIC distingue ainsi la capacité d’un utilisateur à utiliser IPv6 et le choix effectif de ce protocole lorsque IPv4 et IPv6 sont disponibles.

Ooredoo et Tunisie Telecom restent les principaux contributeurs

Les mesures réalisées au printemps avaient déjà montré une forte concentration de l’adoption de l’IPv6 sur quelques réseaux.

Entre le 20 avril et le 21 mai 2026, Ooredoo Tunisie affichait ainsi 48,23 % d’utilisateurs IPv6-capable, avec 47,90 % en IPv6-preferred.

Tunisie Telecom atteignait de son côté 33,45 % en IPv6-capable et 33,25 % en IPv6-preferred.

Orange Tunisie était alors mesuré à 13,45 %.

Ces chiffres plaçaient déjà les deux premiers opérateurs nettement devant le reste du marché. Ils expliquaient également une grande partie du niveau relativement élevé de la Tunisie à l’échelle africaine.

Topnet décroche

La situation de Topnet mérite une attention particulière. Lors de la précédente analyse publiée par THD.tn, basée sur les données APNIC du 20 avril au 21 mai 2026, Topnet (AS37705) affichait seulement 0,22 % d’utilisateurs IPv6-capable, sur plus de 817 000 échantillons.

Les données APNIC montrent depuis une évolution qui place Topnet en retrait par rapport aux principaux réseaux tunisiens. Le constat est d’autant plus notable que l’ASN AS37705 représente une part importante du marché tunisien.

Dans une mesure APNIC du 8 juillet 2026, Topnet représentait ainsi environ 1,99 million d’utilisateurs estimés, soit 26,03 % de la population Internet mesurée dans le pays.

Autrement dit, l’évolution de Topnet n’est pas marginale dans la lecture du marché tunisien : le réseau représente un volume suffisamment important pour peser sur les statistiques nationales.

Il convient toutefois de distinguer le constat de sa cause. Les données APNIC mesurent le comportement et la capacité IPv6 observés sur les réseaux. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’identifier la raison technique ou commerciale d’une progression ou d’un recul.

Une infrastructure IPv6 pourtant bien présente

Le cas de Topnet est également intéressant du point de vue de l’infrastructure.

L’ASN AS37705 annonce des préfixes IPv6 et dispose de connexions IPv6 avec notamment l’Agence Tunisienne d’Internet et le backbone tunisien. Les bases de données BGP recensent plusieurs préfixes IPv6 annoncés par Topnet.

La présence de ces ressources dans le routage mondial ne signifie cependant pas que l’IPv6 est activé ou utilisé par une proportion importante des abonnés. C’est précisément la différence entre la disponibilité de l’infrastructure et son utilisation effective par les utilisateurs finaux.

Starlink apparaît aussi dans les mesures tunisiennes

Un autre élément attire l’attention dans les données APNIC : Starlink apparaît parmi les réseaux mesurés en Tunisie. L’ASN AS14593, identifié par APNIC comme SPACEX-STARLINK, compte actuellement 197 échantillons associés à la Tunisie. Sur ces mesures, 99,49 % sont identifiés comme IPv6-capable et 96,45 % comme IPv6-preferred.

Ce chiffre ne permet toutefois pas de conclure que 197 clients Starlink utilisent actuellement le service en Tunisie. Les mesures APNIC sont des échantillons techniques et ne constituent pas un décompte d’abonnés.

La présence de Starlink dans les statistiques est néanmoins intéressante puisque le service n’est pas encore commercialisé officiellement en Tunisie. Le cadre tunisien prévoit une autorisation préalable pour la fourniture de services Internet et l’Agence nationale des fréquences indique que l’exploitation de services satellitaires doit passer par un opérateur national autorisé.

Les données APNIC montrent par ailleurs que Starlink est bien mesuré depuis la Tunisie sur ses indicateurs de performance IPv6. Sur une fenêtre de 30 jours, APNIC recense 234 254 échantillons IPv6 associés à AS14593 en Tunisie, avec un taux d’utilisation IPv6 de 25,89 %. Là encore, ces données ne doivent pas être interprétées comme un nombre d’abonnés Starlink tunisiens.

La Tunisie reste largement au-dessus de l’Afrique

Malgré ces disparités, la Tunisie conserve une position particulière sur le continent. Avec environ 25,65 % d’utilisateurs IPv6-capable sur la fenêtre de mesure considérée, le pays se situe très au-dessus de la moyenne africaine, qui reste autour de 6 %. Il demeure néanmoins nettement sous la moyenne mondiale, supérieure à 40 %.

Le marché tunisien présente donc un paradoxe : le niveau national est relativement élevé à l’échelle africaine, mais cette performance repose largement sur quelques réseaux, tandis que d’autres restent très peu avancés dans leur transition vers IPv6.

Les données APNIC ne constituent pas un audit des opérateurs et ne permettent pas davantage d’établir les causes des évolutions constatées. Elles offrent en revanche une mesure régulière permettant de suivre, dans le temps, la progression réelle de l’IPv6 chez les utilisateurs.

Walid Naffati

Source : APNIC Labs. Données consultées en octobre 2026.

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