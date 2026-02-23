Italian Trade Agency – Tunis relance le programme Lab Innova for Tunisia 2026

Partagez 0 Partages

L’Italian Trade Agency – Section commerciale de l’Ambassade d’Italie à Tunis a lancé l’appel à candidature pour la 6e édition du programme Lab Innova for Tunisia 2026, un projet de formation managériale destiné aux startups tunisiennes à fort potentiel.

Organisée en collaboration avec l’Ambassade d’Italie en Tunisie, le Ministère des Technologies de la Communication, Elgazala Incubator, Novation City, Technopole Borj Cedria, Smart Capital et Tunisian StartUp, cette initiative vise à renforcer les compétences stratégiques et l’ouverture internationale des jeunes entreprises innovantes.

Des secteurs technologiques ciblés

L’appel s’adresse aux startups opérant notamment dans les domaines suivants : AgriTech, Big Data, Blockchain, Cybersécurité, Énergie, Fintech, GreenTech, Intelligence artificielle, ICT, Internet des objets, Medtech, Mobility, ainsi que les applications dédiées aux secteurs textile et mécanique.

L’objectif est double : accompagner la structuration managériale des startups et favoriser les passerelles économiques entre la Tunisie et l’Italie.

Date limite le 10 mars 2026

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 mars 2026 via un formulaire en ligne. Avec cette nouvelle édition, l’Italie confirme son positionnement comme partenaire stratégique de l’écosystème startup tunisien, dans un contexte où l’internationalisation devient un levier clé de croissance pour les jeunes pousses technologiques.

Pour les startups tunisiennes en phase d’accélération ou en quête de marchés européens, Lab Innova for Tunisia 2026 représente une opportunité structurante à ne pas négliger.

