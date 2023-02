Jacques Pommeraud nouveau PDG du groupe Inetum

Bain Capital et Inetum ont annoncé la nomination de Jacques Pommeraud en tant que Président-Directeur Général du groupe Inetum à compter du 27 février 2023, et de Vincent Rouaix, conseiller du groupe Inetum en matière de M&A.

Jacques Pommeraud est un dirigeant expérimenté, avec une expérience approfondie dans le secteur des services avec un ADN technique et technologique fort. Il a fait preuve à de nombreuses reprises de sa vision stratégique, de sa capacité à construire et à coordonner des équipes diverses avec une large empreinte régionale. Il a permis des croissances et des améliorations de rentabilité grâce à des transformations ambitieuses.

Jacques Pommeraud a commenté : « Je suis ravi de rejoindre Inetum et de continuer à accélérer sa création de valeur. J’ai hâte de diriger cette équipe d’experts qui a démontré son talent dans l’expansion de l’implantation d’Inetum et de ses capacités de transformation digitale au cours de la dernière décennie. La société a un fort potentiel pour innover encore plus et répondre aux nouveaux besoins numériques de nos clients. »

Vincent Rouaix a déclaré : « Au cours des 14 dernières années de croissance continue, j’ai eu l’honneur et le plaisir de construire l’une des plus grandes sociétés de services IT en Europe. J’aimerais remercier toutes les équipes pour leur implication et leur professionnalisme, et pour avoir contribué à faire d’Inetum ce qu’elle est aujourd’hui. Je souhaite à Jacques Pommeraud toute la réussite possible à ce nouveau poste. Je continuerai à soutenir le développement d’Inetum. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Jacques Pommeraud chez Inetum, avec sa longue expérience internationale et son expertise dans les secteurs de la technologie et des services. » commentent Matthias Boyer Chammard, Partner et Giovanni Camera, Partner chez Bain Capital Private Equity. « Sous la direction de Vincent, Inetum a connu une extraordinaire période de croissance, Jacques et toute l’équipe de direction sont à présent bien positionnés pour poursuivre et accélérer cette trajectoire dans de nouveaux domaines de croissance du marché de la transformation digitale. Nous sommes heureux que Vincent continue à être impliqué dans la société comme investisseur, administrateur et conseiller spécial pour les grandes fusions-acquisitions. »

