Journée du Savoir : Tunisie Telecom réaffirme son engagement en faveur de l’excellence

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Tunisie Telecom a célébré, les jeudi 28 et vendredi 29 août, au Pôle Technologique El Ghazala, sa traditionnelle Journée du Savoir, un rendez-vous annuel qui illustre l’engagement constant de l’entreprise en faveur de l’excellence et qui met à l’honneur les réussites des enfants de ses collaborateurs, au niveau central comme régional, dans les différents examens nationaux.

À cette occasion, 437 élèves et étudiants ayant obtenu d’excellents résultats au cours de l’année scolaire et universitaire 2025-2026 ont été récompensés, dont 8 lauréats distingués a l’échelle nationale.

Les lauréats se répartissent comme suit : 48 admis au concours d’entrée aux collèges pilotes, 97 admis au concours d’entrée aux lycées pilotes, 147 bacheliers et 145 diplômés de l’enseignement supérieur.

La première journée a été consacrée à la distinction de 242 lauréats, parmi les diplômés de l’enseignement supérieur et les élèves ayant réussi le concours de fin de l’enseignement de base. La deuxième journée a, quant à elle, été dédiée à 195 élèves, parmi les lauréats de la sixième année de l’enseignement de base et les admis au baccalauréat.

La cérémonie a été présidée par M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, en présence de représentants de la Fédération Générale des Télécommunications ainsi que du Fonds social de l’entreprise.

Les sept premiers lauréats nationaux du baccalauréat à l’honneur

L’édition 2026 de la Journée du Savoir s’est distinguée par la présence, en qualité d’invités d’honneur, des sept premiers lauréats au niveau national dans les différentes sections du baccalauréat, session 2026.

Cette présence a constitué un moment fort de la cérémonie, permettant de mettre à l’honneur des parcours d’excellence et de célébrer la réussite comme source d’inspiration pour les jeunes générations.

L’éducation au cœur de l’engagement sociétal de Tunisie Telecom

Dans son allocution M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, a souligné que l’engagement de l’entreprise en faveur de l’éducation ne se limite pas à la célébration des élèves et étudiants les plus brillants.

Il s’inscrit dans une vision plus large visant à accompagner la transformation numérique du système éducatif et à contribuer à l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation dans les différentes régions du pays.

Dans ce cadre, Tunisie Telecom œuvre à soutenir le droit à l’éducation à travers plusieurs initiatives à dimension sociale, notamment dans les domaines du transport scolaire et de l’accompagnement éducatif, ainsi que par le raccordement des écoles, collèges, lycées et établissements universitaires aux réseaux Internet à haut débit.

L’entreprise contribue également à la transformation numérique de l’enseignement à travers le projet de la classe intelligente, qui s’inscrit dans une démarche visant à moderniser les méthodes d’apprentissage et à favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans le processus éducatif.

Une infrastructure numérique au service de la transformation du pays

M. Lassâad Ben Dhiab a également mis en avant les efforts déployés par Tunisie Telecom pour développer les infrastructures nationales de télécommunications et étendre la couverture en fibre optique.

Dans ce cadre, l’entreprise a déployé plus de 70 000 kilomètres de fibre optique, tout en poursuivant ses efforts pour étendre la couverture aux zones blanches et renforcer la connectivité internationale de la Tunisie à travers les câbles sous-marins.

Ces investissements contribuent à renforcer les infrastructures numériques nationales et à accompagner les besoins croissants des citoyens, des entreprises et des institutions en matière de connectivité et de services numériques.

Une tradition qui renforce les liens avec les familles des collaborateurs

Au-delà de la distinction des réussites scolaires et universitaires, la Journée du Savoir constitue un moment privilégié de convivialité et de partage, contribuant à renforcer les liens entre Tunisie Telecom et les familles de ses collaborateurs.

À travers cette initiative, l’entreprise entend continuer à encourager les jeunes à cultiver l’ambition, la persévérance, le goût du savoir et la recherche de l’excellence, en valorisant leurs efforts et leurs réussites.

Cette célébration traduit également l’importance accordée par Tunisie Telecom à ses ressources humaines, considérées comme un levier essentiel de sa performance et de son développement, et comme une composante fondamentale de sa capacité à poursuivre son rôle de leader dans le secteur des technologies de l’information et des télécommunications.

À travers la Journée du Savoir, Tunisie Telecom réaffirme ainsi sa volonté de conjuguer performance, responsabilité sociale et engagement en faveur de la jeunesse et du développement du capital humain, au service d’une Tunisie toujours plus connectée et tournée vers l’avenir.

Source : Communiqué

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