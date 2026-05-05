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JURIDOC signe un accord de distribution exclusive au Bénin avec HOPE GROUPE

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JURIDOC annonce la signature d’un partenariat stratégique avec HOPE GROUPE, qui devient distributeur exclusif de sa plateforme juridique au Bénin. L’accord a été conclu en marge du salon Financing Investment & Trade in Africa (FITA), organisé par le Tunisia-Africa Business Council (TABC).

Cette signature renforce la présence de JURIDOC AFRICA dans l’espace OHADA, UEMOA, ZLECAf, ainsi que dans le périmètre réglementaire BCEAO et CIMA. Déjà active en Tunisie et au Sénégal, la plateforme prépare son déploiement en Côte d’Ivoire et en Mauritanie.

JURIDOC centralise la législation, la jurisprudence et la doctrine des pays couverts et intègre des outils d’intelligence artificielle : détection d’écarts de conformité, analyse de contrats, veille réglementaire avec alertes personnalisées, synthèses juridiques et assistant conversationnel en langage naturel.

À propos de JURIDOC
JURIDOC est une plateforme legaltech dédiée à la sécurité et à la conformité juridique des entreprises, des professionnels du droit et des institutions publiques opérant en Afrique.

À propos de HOPE GROUPE
HOPE GROUPE est un acteur béninois engagé dans la transformation digitale et la bonne gouvernance. Il agira en tant que distributeur exclusif de JURIDOC au Bénin.

D’après communiqué

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