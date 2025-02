Justin Hotard succède à Pekka Lundmark à la tête de Nokia 

Partagez 0 Partages

Nokia a annoncé lundi 10 février 2025 une transition à la tête de l’entreprise. Son Président et Directeur Général, Pekka Lundmark, quittera ses fonctions, et le Conseil d’administration a nommé Justin Hotard pour lui succéder.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des technologies, Justin Hotard rejoint Nokia après avoir dirigé le groupe Data Center & AI chez Intel. Il a également occupé plusieurs postes de direction chez Hewlett Packard Enterprise et NCR Corporation. Basé au siège de Nokia à Espoo, en Finlande, il apportera son expertise en innovation, en intelligence artificielle et en infrastructures de centres de données, des domaines clés pour l’avenir du groupe.

Selon un communiqué de l’entreprise, Sari Baldauf, présidente du Conseil d’administration de Nokia, a salué cette nomination : « « Je suis ravie d’accueillir Justin chez Nokia. Il a fait ses preuves en matière d’accélération de la croissance des entreprises technologiques et possède une vaste expertise des marchés de l’IA et des centres de données, qui sont des domaines essentiels pour la croissance future de Nokia. Dans ses fonctions précédentes, et tout au long du processus de sélection, il a démontré la perspicacité stratégique, la vision, le leadership et l’esprit de création de valeur requis pour un PDG de Nokia ».

De son côté, Justin Hotard s’est dit honoré de cette opportunité : « Je suis honoré de l’opportunité qui m’a été donnée de diriger Nokia, un leader mondial de la connectivité avec un héritage technologique unique. Les réseaux sont l’épine dorsale qui alimente la société et les entreprises, et permettent des changements technologiques générationnels comme celui que nous connaissons actuellement dans le domaine de l’IA. Je suis impatient de commencer et j’ai hâte de poursuivre la transformation de Nokia afin de maximiser son potentiel de croissance et de création de valeur »

Après avoir dirigé Nokia depuis 2020, Pekka Lundmark a décidé de se retirer des fonctions exécutives. Sous sa direction, l’entreprise a consolidé son leadership dans les réseaux 5G, renforcé sa position dans les infrastructures cloud et a amélioré la rentabilité de ses activités. Il quittera officiellement ses fonctions le 31 mars 2025 et accompagnera son successeur en tant que conseiller jusqu’à la fin de l’année.

NJ