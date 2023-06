KnowBe4 : les 10 comportements les plus risqués des employés découverts par le SecurityCoach

Partagez 0 Partages

La plateforme de formation à la sensibilisation à la sécurité et de simulation d’hameçonnage, KnowBe4 a annoncé que son tout nouveau produit SecurityCoach avait identifié les dix principaux comportements à risque auxquels les employés se livrent sur leurs appareils professionnels.

SecurityCoach aide les professionnels de l’informatique et de la sécurité à instaurer une culture de la sécurité solide en proposant un coaching en temps réel à leurs utilisateurs face à des comportements risqués en matière de sécurité. En utilisant la structure de sécurité existante au sein d’une organisation, les professionnels de l’informatique et de la sécurité peuvent configurer des campagnes de coaching en temps réel pour envoyer immédiatement des conseils de sécurité pertinents à leurs utilisateurs suite à la détection d’un événement.

Voici les résultats des 10 comportements les plus risqués des employés détectés par les organisations qui ont intégré SecurityCoach à leurs solutions de sécurité existantes :

Services de domaine/streaming pour le divertissement Site web de jeux Graymail Site web pour adultes Application non autorisée ou malveillante Site web à risque détecté Supports amovibles non autorisés Partage d’informations personnelles identifiables (PII) Sauvegarde ou stockage sur le Cloud Ouverture d’une pièce jointe malveillante

Le facteur humain est impliqué dans 82 % des violations de données, selon le rapport 2022 Verizon Data Breach Investigations Report. Toutefois, selon IDC, moins de 3 % des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurisation de la couche humaine.

“Face à la prolifération des attaques par ingénierie sociale, les employés restent le facteur de risque le plus important“, a déclaré Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. “Cependant, avec une formation et un encadrement adéquat, ils peuvent devenir un pare-feu humain et votre dernière ligne de défense. Les résultats de notre nouveau produit SecurityCoach sont très préoccupants et soulignent l’importance de développer une culture de la sécurité solide“.

Communiqué