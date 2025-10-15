KPIT acquiert N-Dream, la société à l’origine d’AirConsole, pour propulser la prochaine ère des expériences automobiles numériques

Partagez 0 Partages



En seulement trois ans, AirConsole, ancienne start-up suisse, est devenue la plateforme de jeux embarqués à la croissance la plus rapide de l’industrie automobile. Lancé sur les véhicules BMW, MINI, Volkswagen, Audi et Porsche, il devrait suivre sur d’autres marques. KPIT Technologies (KPIT), leader mondial du développement de véhicules pilotés par logiciel, a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans N-Dream AG, la société à l’origine d’AirConsole. KPIT, qui détenait auparavant 26 % des parts, portera sa participation à près de 90 %. Cette décision fait suite aux déclarations de KPIT Technologies au Securities and Exchanges Board of India.

Cette acquisition marque une étape majeure pour les deux entreprises et un tournant pour l’écosystème technologique suisse en pleine croissance. Elle renforce la position de KPIT sur le marché des véhicules pilotés par logiciel et accélère la mission de N-Dream : façonner la prochaine génération d’expériences numériques embarquées au-delà des jeux. Le fondateur Andrin von Rechenberg et le PDG Anthony Cliquot continueront de diriger N-Dream, qui restera une entité indépendante au sein du groupe KPIT.

« Ce qui a débuté comme une idée audacieuse en Suisse est devenu une plateforme utilisée par les plus grands constructeurs automobiles du monde entier », a déclaré Andrin von Rechenberg, fondateur de N-Dream. « Grâce au partenariat avec KPIT, notre culture de l’innovation et notre créativité restent au cœur de toutes nos activités, tout en nous donnant la portée et les ressources nécessaires pour façonner l’avenir des expériences embarquées. »

Depuis son arrivée dans le monde automobile en 2022, AirConsole a révolutionné le divertissement en voiture. La plateforme permet aux passagers d’utiliser leur smartphone comme manette pour jouer directement sur l’écran d’infodivertissement de la voiture, avec une intégration sonore et lumineuse qui enrichit l’expérience. La technologie AirConsole a été adoptée par certains des constructeurs automobiles les plus reconnus au monde et comprend des licences de Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) et d’autres marques, notamment Qui veut gagner des millions ?, UNO™ Car Party ! et PAC-MAN™ Championship Edition.

Aujourd’hui, N-Dream élargit sa vision au-delà du jeu vidéo. Forte de son succès dans la création d’expériences de mobilité numérique, l’entreprise développera une nouvelle génération de logiciels embarqués conçus pour apporter interactivité, personnalisation et services connectés à chaque trajet. Grâce aux compétences de KPIT en matière de développement de solutions multi-domaines et à la pile technologique de la mobilité, N-Dream sera en mesure de proposer ces innovations à toutes les marques et sur tous les marchés.

« Cette acquisition marque un nouveau chapitre passionnant pour N-Dream », a déclaré Anthony Cliquot, PDG de N-Dream AG. « En unissant nos forces à celles de KPIT, nous pouvons accélérer notre mission : offrir des expériences exceptionnelles aux voitures et à leurs utilisateurs. Grâce à l’envergure et à la portée de KPIT, nous sommes prêts à proposer notre savoir-faire à un public véritablement mondial».

Sous la direction de KPIT, N-Dream continuera de fonctionner de manière indépendante, conservant l’intégralité de son équipe et de sa structure de direction. Anthony Cliquot conservera ses fonctions de PDG, Andrin von Rechenberg celles de directeur de l’innovation et Tobias Schneider celles de directeur financier, assurant ainsi une continuité totale de la direction et de l’orientation. Les fondateurs de l’entreprise ont réaffirmé leur engagement à préserver sa culture, à soutenir son équipe et à créer de la valeur à long terme pour les utilisateurs, les partenaires et les actionnaires.

« La créativité et la technologie de N-Dream complètent parfaitement la feuille de route de KPIT pour la mobilité nouvelle génération », a déclaré Kishor Patil, PDG de KPIT Technologies. « Ensemble, nous contribuerons à définir la prochaine ère des véhicules définis par logiciel, où les expériences immersives, connectées et personnalisées feront partie intégrante de la conduite. »

« Notre aventure se poursuit avec la même passion et le même objectif », a déclaré Anthony Cliquot . « Ensemble, nous sommes mieux armés que jamais pour façonner la prochaine évolution de N-Dream. Nos clients et partenaires continueront de bénéficier du même service de haute qualité, avec des offres améliorées à l’horizon. »

Pour la Suisse, cette acquisition représente l’une des réussites technologiques les plus visibles du pays : une entreprise née à Zurich qui façonne aujourd’hui la façon dont des millions de personnes vivent la mobilité.

