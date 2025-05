KPIT Technologies inaugure son centre d’expertise à Sfax, renforçant sa présence mondiale

Partagez 0 Partages



KPIT Technologies, un leader mondial dans le développement de systèmes embarqués pour l’automobile, a officiellement annoncé l’ouverture de son centre d’expertise Software à Sfax, en Tunisie. Ce nouveau site emploie déjà près de 600 ingénieurs et cadres tunisiens, qui soutiennent les équipes de développement des 30 autres centres de KPIT à travers le monde.

Le choix de Sfax a été motivé par la qualité des ingénieurs de la région et leur capacité à communiquer en anglais, français et arabe. Cette proximité linguistique et géographique (le même fuseau horaire que l’Europe) permettra à KPIT de mieux gérer ses livrables pour ses clients européens.

L’inauguration a eu lieu le vendredi 23 mai dernier, en présence de plusieurs personnalités influentes du secteur de la mobilité, d’OEMs (fabricants d’équipements d’origine) et de dirigeants de KPIT.

Anup Sable, CTO de KPIT Technologies, a déclaré : « Les leaders mondiaux de la mobilité naviguent des transformations complexes, telles que la dynamique du marché, ce qui nécessite une adaptation et une innovation rapide et à grande échelle, tout en optimisant les coûts. Notre nouveau centre en Tunisie sera développé comme un pôle d’excellence pour stimuler l’innovation dans les logiciels embarqués, l’automobile, la validation et d’autres activités informatiques. Grâce à sa position géographique avantageuse et son fuseau horaire, ce site sera également stratégique pour répondre rapidement aux besoins des OEMs sur les marchés européens. »

Servant de hub nearshore pour les OEMs souhaitant diversifier leurs marchés mondiaux dans l’IT, ce site renforcera la capacité de KPIT à fournir des solutions innovantes en ingénierie automobile, ainsi que des solutions d’ingénierie de conception et de fabrication. Partenaire stratégique des principaux OEMs de la mobilité en Europe depuis plus de 20 ans, KPIT renforce ainsi son engagement envers ses clients en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie et au-delà, consolidant son réseau mondial qui s’étend déjà aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Thaïlande et en Inde.

Mme Namia Ayadi, présidente de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA), a souligné : « La Tunisie réaffirme sa position en tant que hub stratégique pour l’innovation et l’expertise en haute technologie, portée par un écosystème d’investissement dynamique et des réformes tournées vers l’avenir. L’implantation de KPIT en Tunisie témoigne clairement de cette dynamique et renforce davantage notre attractivité en tant que destination de choix pour les investissements technologiques de pointe. L’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) est fière de soutenir de tels projets transformateurs, qui favorisent l’emploi hautement qualifié, encouragent le transfert de connaissances et approfondissent l’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales. Nous saluons l’engagement de KPIT envers la Tunisie et exprimons notre plein soutien aux investisseurs internationaux. »

La rédaction d’après communiqué

