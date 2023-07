Kufanya lance Ubuntu pour accompagner les startups tunisiennes qui souhaitent s’internationaliser en Afrique

Partagez 0 Partages

L’incubateur KUFANYA lance son programme Ubuntu, le tout premier programme tunisien de soft landing spécialement conçu pour accompagner les startups tunisiennes souhaitant étendre leurs services vers les marchés d’Afrique subsaharienne. Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet Flywheel, une initiative portée par Smart Capital et la CDC dans le cadre de la vision Startup Tunisia et financée par la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) et la Banque mondiale.

A travers le programme Ubuntu, les startups tunisiennes sélectionnées ont l’opportunité d’établir et de renforcer un réseau d’affaires solide et d’accéder à une main d’œuvre qualifiée dans les pays cibles du programme grâce à un accompagnement personnalisé de 6 mois.

Sont éligibles à cet appel à candidatures, les startups tunisiennes labellisées ayant des produits et services technologiques innovants et aboutis dans les secteurs de la healtech, la fintech, dans le développement web ainsi que dans l’environnement (Énergie). Les startups doivent également détenir leur siège social en Tunisie et générer un chiffre d’affaires sur le marché.

Un comité de sélection spécialisé évaluera et sélectionnera les candidats sur la base de quatre piliers fondamentaux :

L’innovation de la solution développée

L’avancement de la startup (technique, commercial et d’investissement)

L’intérêt et le potentiel d’accès au marché africains francophones

Le potentiel d’impact de leur projet (pour les startups environnement)

Au total 15 startups seront sélectionnées pour rejoindre un programme de mentorat et de partenariat, de formation et de sensibilisation au marché d’Afrique francophone. A l’issue d’un jury final, 5 startups seront nominées pour s’incorporer dans les marchés du pays cible. Les pays d’Afrique francophone concernés par le programme sont le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et le Rwanda.

Les startups intéressées par une internationalisation en Afrique doivent postuler avant le 30 juillet 2023 via ce lien : https://forms.gle/rUNoUuuWMakz6dwA7